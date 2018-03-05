Депутати-прогульники: відомо, хто з нардепів не приходив на роботу в лютому

Комітет виборців України підрахував, що семеро народних обранців не були офіційно зареєстровані на жодному пленарному засіданні Верховної Ради в лютому.

Про це повідомляє прес-служба Всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України".

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"Це Євген Бакулін ("Опозиційний блок"), Олесь Довгий ("Воля Народу"), Вадим Рабінович ("Опозиційний блок"), Дмитро Ярош (позафракційний), В'ячеслав Константіновський (заявив про складання повноважень), а також депутати-втікачі Сергій Клюєв та Олександр Онищенко. Вони пропустили всі засідання ВР, за даними письмової та електронної реєстрацій. Вказані нардепи пропустили засідання з невідомих причин, тобто не через хворобу чи відрядження", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у КВУ, загалом лише половина народних обранців (198 із 423) були зареєстровані на всіх засіданнях в лютому. Найбільше депутатів відвідали ранкове засідання 6 лютого, найменше – ранкове засідання 9 лютого.

Щодо фракцій та груп ВР, найвищі показники відвідування в "Народного фронту", "Самопомочі" та Блоку Петра Порошенка. В середньому в залі парламенту було письмово зареєстровано 83% депутатів НФ, 81% – "Самопомочі", 80% – БПП, 78% – Радикальної партії Олега Ляшка, 75% – ВО "Батьківщина", по 69% – "Опозиційного блоку" та "Відродження".

Водночас, найнижчі показники відвідування у депутатів групи "Воля народу". У залі парламенту письмово було зареєстровано в середньому 59% депутатів.

Усього в лютому відбулося дев'ять пленарних засідань ВР.

Нагадаємо, у січні більше половини голосувань у Верховній Раді пропустили 330 народних депутатів. Із цієї кількості 38 народних обранців не голосували жодного разу.