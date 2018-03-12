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Знаття недоторканості з Бакуліна: регламентний комітет почав розгляд

15:20, сьогодні 265 Читать новость на русском

Верховна Рада України може розглянути зняття недоторканності з народного депутата від фракції "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна найближчим часом, якщо дозволить регламентний комітет.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу.

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Нардеп Бакулін не з’явився в Комітет, який буде розглядати це питання. Юрій Луценко вже прийшов і має озвучити, в чому звинувачують Бакуліна. А саме те, що в проміжок між 2010-2014 роками, коли той очолював компанію "Нафтогаз України" проводилось закупівля палива за завищеними цінами.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що ніхто не може тікати від правосуддя ховаючись за власною недоторканістю і як всі громадяни України мають доводити свою правоту у суді.

Поки невідомо чи члени комітету дадуть згоду на зняття недоторканості. Якщо цього не станеться, то ГПУ не зможе притягнути до відповідальності Євгена Бакуліна.

Нагадаємо, 19 лютого голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив про те, що отримав від генпрокурора подання щодо надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна.

Автор: Анна Калюжна
Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Євген Бакулін Юрій Луценко Андрій Парубій
Джерело: 24 Канал
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