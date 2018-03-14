Список Луценка і НАБУ: фігурантів більше, вироків – жодного

Подання ГПУ щодо обмеження недоторканності депутата Євгена Бакуліна через підозру в корупційних схемах – ніби доказ рішучості Луценка в боротьбі з хабарниками. Є одна проблема – Бакуліна немає в Україні. І не тільки його.

Про звинувачення проти Бакуліна, а також про результати розслідування інших резонансних корупційних справ, – у матеріалі сайту "24".

КПК Януковича і відсутність Антикорупційного суду

На переконання виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександра Леонова, проблема в старому Кримінально-процесуальному кодексі. Адже, зауважує експерт, КПК був ухвалений ще при Януковичі, і головний напрям цього закону був саме в тому, щоб захистити корупціонерів. Тому, щоб надалі не було подібних ситуацій, потрібно змінити КПК.

Чому навіть ті народні депутати, які справедливо критикують той факт, що можна взяти корупціонера на поруки, досі не внесли відповідних змін у КПК, які б це забороняли? Чому не встановити межу застави, вище якої заборонялося б брати на поруки людину, яку звинувачують у важких корупційних діяннях?

– запитує Олександр Леонов.

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Як підкреслює політолог, це політичне питання, яке потрібно вирішити. Втім, на жаль, різні політичні сили займаються тим, що вказують пальцем один на одного. А питання не вирішують.



Україна досі живе за КПК Януковича, який дає "зелене" світло корупціонерам

Є ще один політичний фактор – відсутність Антикорупційного суду. Після наполягання західних партнерів України Верховна Рада ухвалила президентський законопроект у першому читанні. Спостерігачі не виключають, що в цілому закон ухвалять вчасно – весною 2018 року. Та це оптимістичний сценарій. Між першим і другим читанням відбудуться серйозні баталії через кілька суперечливих положень закону. Навіть, якщо документ ухвалять, то формування судів займе дуже багато часу, і до виборів президента України він так і не запрацює. Як зауважує директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, найбільшим корупціонерам при владі буде легко балотуватися на виборах глави держави. Тому що вони зараз набивають кишені готівкою, отриманою незаконним шляхом, і не несуть жодної відповідальності.

"Вишки Бойка", а звинувачують екс-голову "Нафтогазу"

Так звана справа "вишок Бойка" на язиці в журналістів, експертів і політиків ще з 2014 року. Мова про вишки для нафтовидобутку, які були закуплені за завищеною ціною при Януковичі під кураторством тодішнього міністра енергетики Юрія Бойка (нині голова фракції "Опоблоку" – "24"). Збитки державі складають, за версією ГПУ, 100 мільйонів доларів.

Однак проти самого Бойка всі звинувачення зняті. Хоча була інформація, що ГПУ готує подання щодо зняття з нього недоторканності. Як свого часу зауважив виданню "24" голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, Бойка можуть тримати таким чином на гачку. Він досить зручний спаринг-партнер для Порошенка на майбутніх виборах президента. Порошенко в другому турі точно переможе Бойка.

ГПУ і сам Луценко ще влітку 2017 року, можна сказати, анонсували подання щодо зняття недоторканності з Бакуліна, який безпосередньо і підписував угоду про купівлю нафтовидобувних вишок, оскільки очолював "Нафтогаз". До вересня парламент був на канікулах, і подання ГПУ надійшло тільки в 2018 році. 12 березня Регламентний комітет парламенту визнав законними подання ГПУ щодо притягнення Бакуліна до кримінальної відповідальності, його затримання та арешту.



Формально за все відповідає Бакулін, вказівки якому давав Бойко

Є лише один "нюанс": за словами генпрокурора Юрія Луценка, Бакулін переховується за кордоном. За повідомленням ЗМІ – Бакулін в Ізраїлі. Як зауважує Олександр Леонов, вочевидь, проти депутата Бакуліна є серйозні докази. Але якщо він перебуває в Ізраїлі і має громадянство цієї держави, то Ізраїль його ніколи не видасть Україні. Довести ж провину екс-міністра енергетики Юрія Бойка, вважає експерт, дуже складно.

Є проблеми слідчого характеру. Чи є підписи самого Бойка під угодами? Бойко – чиновник з великим досвідом. Була навіть інформація, що при Януковичі високопоставлені чиновники ставили підписи олівцем. Зрозуміло, що гроші від цієї корупційної угоди розподілялися і на сім’ю Януковича, але довести причетність Бойка складно. Тільки у випадку, якщо хтось із учасників схеми дасть проти нього свідчення,

– наголошує Олександр Леонов.

Не Бакуліним єдиним

Бакулін – далеко не перший високопоставлений чиновник, якого підозрюють у корупції, і який переховується за кордоном. Втім, як показує практика, не обов’язково одразу "рвати кігті" з України. Чимало підозрюваних – чиновників і депутатів залишаються в Україні і далі займають свої посади.

Олександр Онищенко, нардеп



Онищенко живе в Європі, але лишається нардепом

Олександра Онищенка (депутатська група "Воля народу") влітку 2016 року ГПУ звинуватила в в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті чого державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. 5 липня парламент позбавив Онищенка депутатського імунітету. Та на той час він уже перебував за межами України. Наразі точно невідомо – він у Великобританії чи в іншій європейській країні. Принаймні, сам Онищенко говорив, що має громадянство британської корони. В такому випадку до України його не депортують. Онищенко і досі є народним депутатом України.

Микола Чаус, суддя

У серпні 2016 року НАБУ викрило Чауса в отриманні хабара розміром 150 тисяч доларів. Але через суддівський імунітет його не затримали, і він утік з України. Чауса оголосили в міжнародний розшук. З'ясувалося, що він переховується у Молдові. Там він перебуває під домашнім арештом за незаконний перетин молдовсько-українського кордону. Досі рішення про екстрадицію немає. Хоча Чаусу відмовили в політичному притулку.



Ось такі банки з валютою ховав суддя Чаус

Геннадій Кернес, мер Харкова

Діючого мера Кернеса разом з екс-губернатором Харківщини Михайлом Добкіним звинувачують в організації схем з розкрадання землі на суму 4 мільярди гривень. Слідство триває кілька років. Було вже багато судових засідань. Але вироку досі немає. Кернес виконує і далі обов’язки мера.



Добкін і Кернес разом проходять по одній справі

Роман Насіров, голова Державної фіскальної служби



Насіров вважає себе діючим главою ДФС

НАБУ підозрює Романа Насірова в розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його заарештували в березні 2017 року, але звільнили під заставу в 100 мільйонів гривень, яку внесла його дружина. До речі, справа Насірова пов’язана з втікачем Онищенком – глава ДФС відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми. 19 січня колегія суддів Шевченківського райсуду Києва продовжила ще на два місяці запобіжний захід у вигляді 100 мільйонів гривень застави. Насіров носить електронний браслет і далі залишається головою ДФС.

Вадим Новинський, лідер "Опоблоку"



Новинський не збираєтсья тікати, бо домовився?

Новинський – олігарх, який протягом багатьох років підтримує УПЦ МП великими пожертвуваннями. Нардеп прихильник "Русского міра", кремлівського пропагандистського проекту для дестабілізації України. В 2016 році Генпрокуратура висунула проти Новинського звинувачення в співучасті в незаконному позбавленні волі архієпископа Олександра (Драбинка), секретаря і довіреної особи нині вже покійного митрополита УПЦ МП Володимира (Сабодана). 8 грудня 2016-го Верховна Рада позбавила депутатської недоторканності з Вадима Новинського. Слідство триває досі.

Микола Мартиненко, екс-депутат від "Народного фронту"

НАБУ підозрює Мартиненка в низці корупційних справ. Слідство встановило, що Мартиненко створив та очолив організовану злочинну групу, яка з 2009 по 2012 заволоділа коштами Національної компанії "Енергоатом" у сумі 6 мільйонів 400 тисяч євро, які осідали на рахунках панамської компанії "Брадкрест" у Швейцарії.



Мартиненка взяла на поруки мало не вся фракція "Народного фронту"

В квітні 2017 року Миколі Мартиненку обрали запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Хоча САП вимагав від суду обрати запобіжний захід для Мартиненка – 60 діб тримання під вартою або внесення застави у розмірі 300 мільйонів гривень. Суд визначив поручителями кілька народних депутатів: Миколу Княжицького, Андрія Тетерука, Павла Пинзеника, а також міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, міністра освіти Лілію Гриневич, главу Мінінфраструктури Володимира Омеляна та інших.

За інформацією ЗМІ, Мартиненко активно відвідує адміністрацію Президента.

Олександр Єфремов, колишній голова фракції Партії регіонів

ГПУ підозрює Єфремова в економічному злочині – заволодінні майном державного підприємства "Луганськвугілля". Його вважають причетним до організації фальсифікації голосування за так звані "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Одне з головних обвинувачень, яке наразі розглядається в Старобільському суді – державна зрада, організація і підтримка так званої "ЛНР".



Єфремов за гратами, але судовий процес далекий від завершення

Єфремова взяли під варту ще в 2015 році за підозрою в організації фальсифікації голосування в парламент. Печерський суд Києва тоді заарештував екс-нардепа з альтернативою у вигляді виплати застави у 3,6 млн грн. Заставу вніс екс-віце-прем'єр-міністр Борис Колесніков. В серпні 2016 року при спробі виїхати за кордон Єфремова співробітники ГПУ затримали в аеропорту "Бориспіль", після чого екс-регіонала повернули за грати. Суд щодо Єфремова триває.

Геннадій Труханов, мер Одеси



Труханов вирішив, що переховуватися немає сенсу

НАБУ і САП звинувачують Труханова та ще сімох осіб (шестеро затримані) у розкраданні бюджетних грошей при купівлі приміщень заводу "Краян". За даними НАБУ, міськрада купила будівлю за ціною, завищеною у 17 разів. Якщо вину Труханова доведуть, йому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років. Труханов кілька місяців перебував за межами України. Геннадія Труханова затримали 14 лютого в аеропорту "Бориспіль". 15 лютого Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід голові Одеси Геннадію Труханову. Його взяв на поруки депутат від БПП Дмитро Голубов. Від виконання службових обов’язків мера Труханова не відсторонили.

"Прекрасна шістка"

Кульмінацією завершення літнього політичного сезону-2017 стало голосування Верховної Ради за зняття депутатської недоторканності. ГПУ направила до парламенту подання щодо шести депутатів. Зокрема, "фронтовика" Євгена Дейдея, радикала Андрія Лозового, Олеся Довгого, Максима Полякова (колегу Дейдея по НФ), Борислава Розенблата (БПП), Михайла Добкіна ("Опозиційний блок"). Усіх підозрюють у корупційних злочинах. Зокрема, Розенблат і Поляков проходять по так званій "бурштиновій справі".

Результатом стало обмеження депутатського імунітету лише чотирьох – Розенблата, Полякова, Довгого і Добкіна. Лише по Добкіну депутати дали згоду на затримання і арешт. В липні Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід нардепу у вигляді тримання під вартою впродовж двох місяців з можливістю внесення застави у розмірі всього 50 мільйонів гривень. За Добкіна одразу внесли заставу його колеги по фракції з "Опоблоку".



З Розенблата і Полякова суд зняв електронні браслети

На Полякова і Розенблата були вдягнуті електронні браслети. В лютому 2018 року Солом'янський райсуд Києва ухвалив рішення зняти електронний браслет і з Борислава Розенблата, і з Максима Полякова. Всі шестеро продовжують працювати в парламенті.

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