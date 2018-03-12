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Луценко запропонував Бакуліну укласти угоду зі слідством: названі умови

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Луценко запропонував Бакуліну угоду зі слідством
Луценко запропонував Бакуліну угоду зі слідством / 24 Канал

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що народний депутат від "Опозиційного блоку" Євген Бакулін міг би укласти угоду зі слідством, давши обґрунтовані свідчення щодо вищих осіб у злочинній організації на чолі з екс-президентом Віктором Януковичем.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначимо, що 12 березня Регламентний комітет парламенту визнав законними подання ГПУ щодо притягнення Бакуліна до кримінальної відповідальності, його затримання та арешту.

Угоди зі слідством працюють в усьому цивілізованому світі. Якщо пан Бакулін готовий піти цим шляхом, певно, він може підняти планку підозри, давши обґрунтовані свідчення на вищих членів злочинної організації, аж до Януковича,
– сказав Луценко.

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"Проте судячи з сьогоднішніх подій, коли пан Бакулін фактично переховується за кордоном, не бажаючи ризикувати нічим на території України, мені здається, що вірогідність є малою", – додав генпрокурор.

Раніше на засіданні Регламентного комітету Луценко звернувся до Бакуліна із пропозицією, щоб той "подумав над можливістю укладення угоди зі слідством".

"Торік, коли на цю угоду пішов заступник голови "Нафтогазу" Олександр Кацуба, він визнав вину, дав детальні свідчення, сплатив частину відшкодування – 100 мільйонів гривень завданого державі збитку... Завдяки застосуванню цієї можливості ми отримали докази на вище керівництво Кацуби, імовірно – пана Бакуліна", – розповів глава ГПУ.

Він додав, що якщо Бакулін бажає співпрацювати зі слідством на території України чи через посольства в інших державах, то ГПУ готова "піти на визначені параметри угоди".

Водночас Луценко наголосив, що має відбутися і спецконфіскація коштів, здобутих злочинним шляхом.

Нагадаємо, 19 лютого спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що отримав від генпрокурора подання щодо надання згоди Ради на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Євгена Бакуліна.

Хто такий Євген Бакулін? Уродженець Росії, народний депутат VIII скликання, входить до складу фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді. У 2007 році, а також із 2010 до 2014 року Євген Бакулін був головою правління НАК "Нафтогаз України". Його підозрюють у причетності до закупівлі так званих "вишок Бойка" – справа про закупівлю за завищеною ціною вишок для видобутку нафти і газу на Чорноморському шельфі, до якої нібито причетний співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко.

Теги: Новини України Новини політики ГПУ Розслідування Віктор Янукович Євген Бакулін Юрій Луценко Опозиційний блок
Джерело: 24 Канал
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