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Луценко предложил Бакулину заключить сделку со следствием: названы условия

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Луценко предложил Бакулину сделку со следствием
Луценко предложил Бакулину сделку со следствием / 24 Канал

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат от "Оппозиционного блока" Евгений Бакулин мог бы заключить сделку со следствием, дав обоснованные показания о высших лицах в преступной организации во главе с экс-президентом Виктором Януковичем.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отметим, что 12 марта Регламентный комитет парламента признал законными представление ГПУ о привлечении Бакулина к уголовной ответственности, его задержании и аресте.

Сделки со следствием работают во всем цивилизованном мире. Если господин Бакулин готов пойти по этому пути, вероятно, он может поднять планку подозрения, дав обоснованные показания в отношении высших членов преступной организации, аж до Януковича,
– сказал Луценко.

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"Однако судя по сегодняшним событиям, когда господин Бакулин фактически скрывается за границей, не желая рисковать ничем на территории Украины, мне кажется, что вероятность мала", – добавил генпрокурор.

Ранее на заседании регламентного комитета Луценко обратился к Бакулина с предложением, чтобы тот "подумал над возможностью заключения сделки со следствием".

"В прошлом году, когда на это соглашение пошел заместитель главы "Нафтогаза" Александр Кацуба, он признал вину, дал подробные показания, оплатил часть возмещения – 100 миллионов гривен нанесенного государству ущерба ... Благодаря применению этой возможности мы получили доказательства на высшее руководство Кацубы, вероятно – господина Бакулина", – рассказал глава ГПУ.

Он добавил, что если Бакулин желает сотрудничать со следствием на территории Украины или через посольства в других государствах, то ГПУ готова "пойти на определенные параметры соглашения".

В то же время Луценко отметил, что предстоит и спецконфискация средств, полученных преступным путем.

Напомним, 19 февраля спикер парламента Андрей Парубий заявил, что получил от генпрокурора представление о согласии Рады на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Евгения Бакулина.

Кто такой Евгений Бакулин? Уроженец России, народный депутат VIII созыва, входит в состав фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде. В 2007 году, а также с 2010 до 2014 года Евгений Бакулин был председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". Его подозревают в причастности к закупке так называемых "вышек Бойко" - дело о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которой якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

Теги: Новости политики Новости Украины Расследования ГПУ Виктор Янукович Евгений Бакулин Оппозиционный блок Юрий Луценко
Источник: 24 Канал
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