Про це повідомили у СБУ.

Дивіться також Наводив дрони на позиції ЗСУ: СБУ затримала російського агента

Ворог планував ліквідувати Білецького: що відомо?

У п'ятницю, 13 березня, військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ та командувача Сил безпілотних систем викрила завербованого агента, який мав ліквідувати командира 3-го армійського корпусу Сил оборони – Андрія Білецького.

Російські спецслужби завербували оператора БпЛА з іншої бригади, який нині виконує завдання у Харківській області. Він мав завдати прицільного ракетно-бомбового удару по розташуванню українського генерала в зоні бойових дій.

Для збору розвідданих агент користувався доступом до службової інформації, а також намагався "вивідати" закриті дані у колег по службі. Крім того, завербований військовослужбовець планував передати окупантам інформацію про місце розташування штабу та навчального центру своєї бригади.

Співробітники СБУ діяли на випередження й викрили "крота" ще на початку його шпигунської операції. Після цього контакти агента з ворогом були поетапно зафіксовані, а місця дислокації підрозділів Сил оборони – надійно захищені.

На фінальному етапі спецоперації "крота" затримали у гарнізоні й вилучили телефон, через який він комунікував із ворожими спецслужбами. Спецпризначенці виявили, що агент систематично видаляв повідомлення із чату з росіянами.

Фігурант був завербований російськими спецслужбістами через свою колишню дружину, яка проживає на тимчасово окупованій території Запорізької області та працює на Росію,

– уточнили у Службі.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту справи про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

"Кроту" загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Наразі він вже перебуває під вартою.

СБУ затримали "крота" який мав ліквідувати Білецького: дивіться фото

СБУ зірвала плани ворога: дивіться відео