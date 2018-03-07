Це критичний момент для України, – Садовий про антикорупційний суд після розмов у Держдепі США

Тема майбутнього голосування у Верховній Раді щодо Антикорупційного суду стала ключовою під час зустрічі делегації Об‘єднання "Самопоміч" з помічником держсекретаря США з європейських та євразійських справ Весом Мітчелом.

Він подякував "Самопомочі" за чітку позицію під час розгляду цього питання в українському парламенті.

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Ми почули дуже чіткий меседж. Закон про Антикорупційний суд – це критичний момент. Підтримка США для України не є безумовною. І якщо наша влада спробує надурити всіх, створивши залежний і недієвий суд, підтримка України на Заході суттєво впаде. Тут всі все розуміють, і спроби Банкової пропетляти і змахлювати виглядають жалюгідно.

"На сьогодні це не лише питання боротьби з корупцією чи оздоровлення економіки країни. Зараз це геостратегічне питання, адже Заходу потрібний успішний союзник, а не хвора країна з корумпованим і слабким керівництвом", – розповів деталі переговорів лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.