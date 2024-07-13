За словами місцевого губернатора Васілія Голубєва, дрони атакували нафтобазу в Цимлянському районі. У результаті виникло займання, повідомляє 24 Канал.

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Нафтобазу горить ясно

Голубєв додав, що пожежі присвоїли 3 ранг. На місці працюють пожежні розрахунки, залучено до гасіння 49 осіб і 14 одиниць техніки. Інформація уточнюється.

Не забув він повторити й традиційну мантру, що жертв і постраждалих немає.

Тим часом місцеві ЗМІ опублікували фото з місця гасіння пожежі на нафтобазі в Цимлянському районі

Під Ростовом внаслідок атаки БпЛА загорілася ще одна нафтобаза / Фото телеграм-каналу "Ростов главный"

Вибух і стовп диму

Пропагандистські ресурси повідомляють про вибух, який пролунав приблизно о 4 годині ранку. Після цього місцеві помітили стовп диму з боку нафтобази.

За даними видання Mash, який вважають близьким до Кремля, на території нафтобази начебто впали уламки збитого безпілотника.

Наразі на нафтобазі пожежа. Гасять за підвищеним, третім рангом складності,

– наголошують пропагандисти.

ЗМІ додає, що тут зберігають бензин АІ-92, АІ-95 і дизельне пальне.

До слова, нещодавно СБУ та ГУР уразили кілька важливих об'єктів на території Росії. Мовиться про військовий аеродром Ахтюбінськ в Астраханській області, електропідстанцію в Ростовській області та нафтобазу в Калачі-на-Дону у Волгоградській області. Щодо останньої, то там було влучання в цистерну з пальним. На місці виникла сильна пожежа, хмара чорного диму підіймалася в небо.