По словам местного губернатора Василия Голубева, дроны атаковали нефтебазу в Цимлянском районе. В результате возникло возгорание, сообщает 24 Канал.

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Нефтебаза горит ясно

Голубев добавил, что пожару присвоили 3 ранг. На месте работают пожарные расчеты, привлечено к тушению 49 человек и 14 единиц техники. Информация уточняется.

Не забыл он повторить и традиционную мантру, что жертв и пострадавших нет.

Тем временем местные СМИ опубликовали фото с места тушения пожара на нефтебазе в Цимлянском районе

Под Ростовом в результате атаки БпЛА загорелась еще одна нефтебаза / Фото телеграм-канала "Ростов главный"

К слову, недавно СБУ и ГУР поразили несколько важных объектов на территории России. Речь идет о военном аэродроме Ахтюбинск в Астраханской области, электроподстанции в Ростовской области и нефтебазе в Калачи-на-Дону в Волгоградской области. Что касается последней, то там было попадание в цистерну с горючим. На месте возник сильный пожар, облако черного дыма поднималось в небо.