Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель Давид Шарп, заметив, что для лучшего эффекта нужно еще больше ударов и их регулярность. Тогда будет положительное влияние и на линии фронта для нашей страны.

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Значение ударов

По словам Шарпа, эффект от воздействия украинских беспилотников является абсолютным. Изготовление и экспорт российской продукции нефтепереработки падает. То есть Украина наносит ущерб для очень важной российскому бюджету отрасли. Кроме этого, также психологические и медийные убытки, ведь на удары по НПЗ России реагируют россияне.

В общем можно сказать, что говорится о логическом направлении,

– отметил военный обозреватель.

Однако он отметил, что для того, чтобы удары по НПЗ играли важную роль во всем, что касается российских прибылей, то есть их недополучение, и имело положительное влияние для ВСУ на поле боя, удары должны быть систематические и эффективные в течение очень долгого времени. Именно тогда Украина нанесет большой ущерб для российской экономики.

Россия даже некоторые свои удары по украинской инфраструктуре оправдывала тем, что это, мол, ответ на действия украинцев. Это показывает, что удары не являются незаметными,

– отметил Шарп.

Напомним, что последняя атака на НПЗ России была 6 июля, дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Загорелся пожар на нефтебазе компании "Роснефть-Кубаньнефтепродукт".