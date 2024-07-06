В ночь на 6 июля в России снова было громко и горячо. Беспилотники ударили по Краснодарскому краю.

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Доказательства успешного дронового удара

Как сообщали сами оккупанты, в результате атаки двух БпЛА на нефтебазе "Лукойл" в станице Павловской загорелся резервуар с топливом. Также пламя охватило и нефтебазу в станице Ленинградской.

Кроме того, обломки дрона повредили сотовую башню в Ейске. Об этом сообщил оперативный штаб региона, обвинив в атаке Украину. Тем временем минобороны страны – агрессорки и власти Краснодарского края о прилетах умолчали. Впрочем, правду не спрячешь. Спутниковые снимки ярко свидетельствуют, что удары по нефтебазам таки были.

Так, снимок, сделанный 6 июля, подтверждает пожар на нефтебазе компании Роснефть-Кубаннефтепродукт в станице Ленинградской. В результате пожара, как видно на фото, повреждено не менее трех емкостей с топливом.

Последствия удара по "Роснефти"