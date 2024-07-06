О горячей ночи в Краснодарском крае и последствиях атаки российские паблики начали сообщать примерно в 3 часа ночи.

Ранее Беспилотники ударили по пяти регионам России: на нефтебазе вспыхнул пожар

Оккупанты жалуются на очередную атаку дронов

В ночь на 6 июля вражеские объекты в нескольких муниципалитетах Краснодарского края подверглись атаке беспилотниками. По информации оккупантов, речь идет о Ейском, Ленинградском и Павловском районах.

В частности, в Ейске вражеская ПВО якобы сбила БПЛА. В то же время последствий атаки избежать не удалось.

Зафиксировано повреждение башни сотовой связи.

Беспилотники россияне "сбивали" и в станицах Павловской и Ленинградской. После падения обломков дронов на местных нефтебазах вспыхнули резервуары с топливом.

Оккупанты утверждают, что пострадавших им удалось избежать.

