О горячей ночи в Краснодарском крае и последствиях атаки российские паблики начали сообщать примерно в 3 часа ночи.
Ранее Беспилотники ударили по пяти регионам России: на нефтебазе вспыхнул пожар
Оккупанты жалуются на очередную атаку дронов
В ночь на 6 июля вражеские объекты в нескольких муниципалитетах Краснодарского края подверглись атаке беспилотниками. По информации оккупантов, речь идет о Ейском, Ленинградском и Павловском районах.
В частности, в Ейске вражеская ПВО якобы сбила БПЛА. В то же время последствий атаки избежать не удалось.
Зафиксировано повреждение башни сотовой связи.
Беспилотники россияне "сбивали" и в станицах Павловской и Ленинградской. После падения обломков дронов на местных нефтебазах вспыхнули резервуары с топливом.
Оккупанты утверждают, что пострадавших им удалось избежать.