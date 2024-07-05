Об этом сообщают российские телеграм-каналы, пишет 24 Канал. Отмечается, что регион атаковали не только беспилотники, но и как минимум 2 ракеты. Накануне в телеграм-канале "OSINT с Гарбузом" отметили, что по территории военного аэродрома (казармы и склады) по меньшей мере 2 прилета БПЛА в Приморско-Ахтарске.

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В Краснодарском крае под атаку мог попасть военный аэродром

Отмечается, что кроме попадания в аэродром, в Приморско-Ахтарске было попадание в электроподстанцию, у части абонентов возникли перебои с электричеством. Кроме этого, как ранее уже сообщил губернатор, попадание зафиксировано в жилой дом. 6 человек ранены, есть 1 погибший.

По данным местных пабликов, российское оборонное ведомство отчиталось о сбитии 14 беспилотников, умолчав о ракетах и о попадании по военному аэродрому и в электроподстанцию в Краснодарском крае. Не сообщили об этом и местные власти.

Украинские OSINT-исследователи говорят, что Приморско-Ахтарск – это один из районов пусков ударных дронов-камикадзе типа "Шахед", которыми Россия часто атакует украинские города, обстреливая гражданскую инфраструктуру.

Согласно обнародованной информации, на аэродроме дислоцируется 960-й гвардейский штурмовой авиационный полк в/ч 75387, входящий в состав 1-й гвардейской смешанной авиадивизии 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО. На вооружении полка есть штурмовики Су-25, Су-25УБ и Су-25СМ3.

К слову, по данным СМИ, в Ростовской области дрон сбил российский вертолет. Экипаж смог совершить посадку, но летательный аппарат серьезно поврежден. Вертолет обнаружили местные фермеры. Пилоты просто бросили его посреди поля.