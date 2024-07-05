Об этом сообщают российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал.

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Дроны атаковали Приморско-Ахтарск

По данным телеграмм-канала, местные жители начали слышать взрывы примерно после 0:30 5 июля. Отмечается, что звук пролета БпЛА и несколько громких взрывов было слышно в районе местной электроподстанции.

Также очевидцы сообщают, что в результате падения одного из дронов повреждения получил 3-этажный жилой дом в одном из микрорайонов.

Предварительно никто из жителей не пострадал. На месте сейчас работают экстренные службы.

О ситуации заявил и местный губернатор. Так, он рассказал о работе российского "пе-ве-о". По его словам, силы ПВО сбили несколько беспилотников в Приморско-Ахтарске на Кубани.

Добавим, что в телеграм-канале "OSINT с Гарбузом" отметили, что по территории военного аэродрома (Казармы и склады) по меньшей мере 2 прилета БпЛА в Приморско-Ахтарске.

Собственно, они получили видео, с которого определили геолокацию и провели линии вдоль вспышек с прилетов. Линии проходят по территории аэродрома, откуда, в частности, и запускают "Шахеды".

Прилеты в Приморско-Ахтарске: смотрите видео

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Заметим, что Приморско-Ахтарск – это один из районов пусков ударных БпЛА типа "Шахед", которыми Россия часто атакует украинские города.