По словам журналистов, с приходом к власти Путина эта военная часть была кардинально модернизирована с расширением количества антенн и территории вдвое.

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Дроны атаковали систему космической разведки

Российские журналисты сообщили, что 4 июля в поселке Московское Ставропольского края России два беспилотника атаковали воинскую часть 33443 формирований особого назначения ГРУ. В СМИ утверждали, что один из дронов взорвался, в результате чего один российский разведчик получил ранения.

Сама военная часть 33443 имеет довольно характерный вид и в целом на территории воинской части размещено под два десятка параболических антенн. Но дело в том, что это не просто воинская часть, и даже не просто подразделение радиотехнической разведки так называемого ОСНАЗа ГРУ, а часть российской системы космической разведки "Звезда",

– говорится в материале.

Эта система была создана в начале 1970-х годов для перехвата сигналов космических аппаратов. Она предусматривала создание 11 станций на территории СССР и 4 за рубежом. Военная часть была одной из первых и немногих, оставшихся в строю после распада СССР, потому что половина всех аналогичных пунктов космической разведки находились на территории союзных республик.

Журналисты добавили, что пока нет актуальных спутниковых снимков воинской части для оценки последствий удара. В то же время уже можно сделать выводы, что Украина целенаправленно выбивает космические возможности России.

Ранее Силы обороны также нанесли мощный удар по центру дальней космической связи России в поселке Витино под Евпаторией, что в оккупированном Крыму.