Как сообщает источник 24 Канала в ГУР, атаку осуществили с помощью дронов-камикадзе, один из которых успешно поразил объект вражеского ВПК. Отмечается, что последствия попадания, степень поражения и информация о потерях противника пока уточняются.

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Атака на Тамбовский пороховой завод

Отметим, что официальные власти страны-агрессора отрицают факт поражения порохового завода. В частности, губернатор Тамбовской области Максим Егоров отметил, что, мол, "оба БпЛА были уничтожены, жертв и разрушений нет, а ситуация под контролем".

Несмотря на это, местные жители публиковали в сети кадры, на которых четко видно попадание одного из дронов-камикадзе с последующей детонацией и возгоранием на территории объекта.

"Если было сбито два дрона, то почему туда все же случился прилет? На сбитый дрон точно не похоже. Власть опять врет?", – спрашивал в риторической форме один из очевидцев поражения в соцсети.

Естественно, никакого попадания не было. И Тамбовского порохового завода в таком случае также не было,

– прокомментировал операцию собеседник в ГУР МОУ.

Отметим, что Тамбовский пороховой завод уже не впервые становится целью для атак украинскими беспилотниками. Так, 19 января этого года беспилотники ГУР МОУ уже атаковали упомянутый объект. Тогда один из дронов-камикадзе взорвался на площадке возле цеха смешивания порохов.

Кроме этого, беспилотники атаковали этот завод и в ноябре прошлого года.