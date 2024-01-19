Эта атака была работой украинских военных по враждебным объектам. Об этом 24 каналу сообщили источники в спецслужбах нашего государства.

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В Тамбове атаковали пороховой завод

Российские пропагандисты отметили, что эта атака произошла в четыре часа утра по местному времени. По словам россиян, беспилотники самолетного типа якобы упали на площадку возле цеха по смешиванию порохов.

По словам РосСМИ, пострадавших и разрушений вроде бы нет. Однако персонал завода все равно "для безопасности" был эвакуирован.

Очевидцы также жалуются, что беспилотник попытался атаковать цех №3 Тамбовского порохового завода в городе Котовск, где смешивают продукцию. По предварительным данным, беспилотник обнаружили работники ночной смены, которым пришлось эвакуироваться.

Россияне отметили, что на место уже вызвали саперов, а БПЛА якобы отвезли с места событий.

Стоит отметить, что российский город Котовск, близ Тамбова, расположен в 555 километрах от крайней восточной точки на границе Украины. Таким образом, атака украинских военных по пороховому заводу многое говорит о возможностях наших беспилотников и "хорошей работе" российских комплексов противовоздушной обороны.

Где расположен Котовск, в котором поразили Тамбовский пороховый завод: смотрите на карту

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