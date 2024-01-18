Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин дал понять, что во время атаки на нефтебазу в Санкт-Петербурге применялись наши беспилотники. Об этом он сказал во время выступления на дискуссии Deciding Your Tomorrow.

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Что рассказал министр

Камышин подтвердил, что дроны, которыми была атакована вражеская нефтебаза в Ленинградской области, были украинского производства.

Это сделано в Украине. Да, этой ночью мы попали в цель, и эта штука (дрон – 24 Канал) пролетела ровно 1250 километров этой ночью,

– объяснил министр.

Он сообщил, что Украина уже способна производить дроны стоимостью от 350 долларов, которые способны летать на большие расстояния.

Что этому предшествовало