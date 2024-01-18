Об этом 24 Каналу сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, отметив, что глобально в этом виноват сам Путин, развязавший войну против Украины.
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Что стоит за взрывами в России
Юсов отметил, что диверсии – это то, что делает российский режим во главе с Владимиром Путиным в Украине. Речь идет о терроризме, диверсиях, геноциде, которые являются военными преступлениями.
В то же время, отметил он, на временно оккупированных украинских территориях действует сопротивление, а также работают наши силы безопасности и обороны, защищая свой суверенитет и освобождая землю от агрессора.
Если говорить о территории России, то, по его словам, большинство взрывов и пожаров – это работа самих граждан страны-агрессора по разным мотивам.
И так – это прямые последствия российского вторжения и агрессии против Украины. И последствия эти будут только продолжаться,
– уверен представитель ГУР.
Он добавил, что режим Путина не оставил представителям местного движения сопротивления выбора, ведь все остальные способы борьбы уже исчерпаны, а настоящая парламентская оппозиция либо физически уничтожена, либо сидит в тюрьме, либо оказалась за границей.
Почему взрывов на заводах будет больше
Представитель ГУР заявил, что глобальной причиной того, что 17 января эффектно взорвался завод в городе Шахты в Ростовской области, как и других подобных случаев, – война России против Украины.
В частности, из-за того, что Путин пытается рассредоточивать военное производство по стране,
– сказал Юсов.
Ведь, пояснил он, для этого используют непригодные, необорудованные помещения, соответственно, не соблюдая технику безопасности. Так что логично, что такие инциденты все больше случаются, когда дроны, например, пытаются собирать в бизнес-центрах людьми, которые к этому не подготовлены. Это один момент.
А второй, добавил он, состоит в всеобщей деградации инфраструктуры и проверок техники охраны, труда и многих других моментов. Потому что вся страна думает, как бы убить больше соседей, а не о собственной защите и развитии своей экономики.
Взрывы в России: последние новости
- 17 января неизвестные парализовали движение железной дороги в трех городах России. Так, были уничтожены несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, необходимых оккупантам для логистики. В Главном управлении разведке Минобороны Украины отметили, что "движение сопротивления набирает обороты".
- Утром в тот же день в Шахты Ростовской области России возник сильный пожар на полиэфирном заводе. Столб дыма был виден из разных уголков области. Впоследствии российские СМИ сообщили, что возгорание вызвали рабочие завода, которые "долбали по гайке" на кране с кислотой, пытаясь его отремонтировать.
- А уже ночью 18 января беспилотники наведались к российской нефтебазе в Санкт-Петербурге. По данным источников, это операция ГУР. Для удара по вражескому объекту использовали современные украинские средства.