Об этом 24 Каналу сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, отметив, что глобально в этом виноват сам Путин, развязавший войну против Украины.

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Что стоит за взрывами в России

Юсов отметил, что диверсии – это то, что делает российский режим во главе с Владимиром Путиным в Украине. Речь идет о терроризме, диверсиях, геноциде, которые являются военными преступлениями.

В то же время, отметил он, на временно оккупированных украинских территориях действует сопротивление, а также работают наши силы безопасности и обороны, защищая свой суверенитет и освобождая землю от агрессора.

Если говорить о территории России, то, по его словам, большинство взрывов и пожаров – это работа самих граждан страны-агрессора по разным мотивам.

И так – это прямые последствия российского вторжения и агрессии против Украины. И последствия эти будут только продолжаться,

– уверен представитель ГУР.

Он добавил, что режим Путина не оставил представителям местного движения сопротивления выбора, ведь все остальные способы борьбы уже исчерпаны, а настоящая парламентская оппозиция либо физически уничтожена, либо сидит в тюрьме, либо оказалась за границей.

Почему взрывов на заводах будет больше

Представитель ГУР заявил, что глобальной причиной того, что 17 января эффектно взорвался завод в городе Шахты в Ростовской области, как и других подобных случаев, – война России против Украины.

В частности, из-за того, что Путин пытается рассредоточивать военное производство по стране,

– сказал Юсов.

Ведь, пояснил он, для этого используют непригодные, необорудованные помещения, соответственно, не соблюдая технику безопасности. Так что логично, что такие инциденты все больше случаются, когда дроны, например, пытаются собирать в бизнес-центрах людьми, которые к этому не подготовлены. Это один момент.

А второй, добавил он, состоит в всеобщей деградации инфраструктуры и проверок техники охраны, труда и многих других моментов. Потому что вся страна думает, как бы убить больше соседей, а не о собственной защите и развитии своей экономики.

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