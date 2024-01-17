Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что "движение сопротивления набирает обороты". Ведомство показало кадры с места происшествия.
Смотрите также В Брянской области сгорел блиндаж с оккупантами: несколько россиян уже никогда не доедут в Украину
Инциденты, которые на видео, произошли в районах городов Саратов, Ярославль и Дзержинск Нижегородской области.
Неизвестные противники путинского режима сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, используемых для логистики оккупационных террористических войск,
– говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате поджогов движение на указанных железнодорожных участках центральной части России было парализовано.
"Так будет гореть и дальше, пока Кремль продолжает преступную войну против Украины", – заявили в ГУР.
В России неизвестные устроили пожары на железной дороге: видео
К слову, в британской разведке сообщали, что российские оккупанты используют железнодорожную сеть в своей логистике для перемещения живой силы и оружия, поэтому железная дорога является одной из главных целей для ударов со стороны Украины.
Инциденты на российской железной дороге
- 8 января, прогремел "хлопок" на железнодорожных путях возле нефтебазы в Свердловской области. Впоследствии было обнаружено несколько взрывных устройств.
- Ранее СБУ совершила подрыв в Северномойском тоннеле имени Бессолова на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии.