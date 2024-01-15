14 января в Брянской области произошел пожар в блиндаже российских оккупантов. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

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Подробности курьезного инцидента

Инцидент произошел в районе поселка Кокоривка в Суземском районе. Известно, что во время пожара погибли два российских военнослужащих-контрактника.

СМИ даже установили их данные – в пожаре "самоликвидировались" 22-летний Андрей Печенкин и 23-летний Евгений Коптыгин.

Интересно, что совсем недавно в Курской области сгорела полевая баня российских военнослужащих. Тогда погибли 2 российских мобилизованных оккупанта, еще 2 срочника пострадали. Инцидент произошел 11 января.

Рано или поздно они все равно погибли бы от рук ВСУ, однако это произошло быстрее.

Потери врага на фронте колоссальные