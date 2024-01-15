14 января в Брянской области произошел пожар в блиндаже российских оккупантов. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем.
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Подробности курьезного инцидента
Инцидент произошел в районе поселка Кокоривка в Суземском районе. Известно, что во время пожара погибли два российских военнослужащих-контрактника.
СМИ даже установили их данные – в пожаре "самоликвидировались" 22-летний Андрей Печенкин и 23-летний Евгений Коптыгин.
Интересно, что совсем недавно в Курской области сгорела полевая баня российских военнослужащих. Тогда погибли 2 российских мобилизованных оккупанта, еще 2 срочника пострадали. Инцидент произошел 11 января.
Рано или поздно они все равно погибли бы от рук ВСУ, однако это произошло быстрее.
Потери врага на фронте колоссальные
- Согласно данным Генштаба, за минувшие сутки на фронте погибли еще по меньшей мере 980 оккупантов. Таким образом, потери врага в живой силе с начала полномасштабного вторжения выросли до 370 980.
- 14 января воины Воздушных Сил ВСУ уничтожили над Азовским морем российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22. Пока неизвестно, сколько оккупантов погибли, однако это, безусловно, исторический момент.
- Тем временем на Востоке бойцы Сил обороны обезвредили группу российских военных, пытавшихся проводить разведку вблизи Авдеевки Донецкой области. Известно, что по меньшей мере 3 оккупанта погибли. Еще трое получили ранения.