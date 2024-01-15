Соответствующее видео распространило командование Сил спецопераций. Отмечают, что на Авдеевском направлении российские захватчики не оставляют попыток продвинуться вперед.

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Операторы 8-го отдельного полка ССО, выполняющие задачи в этом районе, говорят, что россияне каждую ночь совершают атаки по одному и тому же маршруту.

Во время ночного наблюдения они обнаружили вражескую группу из пяти человек с помощью разведывательного дрона с тепловизионным прибором.

Бойцы открыли по захватчикам огонь из миномета. В результате огневого поражения трое военных оккупационных войск уничтожены, еще двое – ранены.

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