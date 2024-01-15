Соответствующее видео распространило командование Сил спецопераций. Отмечают, что на Авдеевском направлении российские захватчики не оставляют попыток продвинуться вперед.
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Операторы 8-го отдельного полка ССО, выполняющие задачи в этом районе, говорят, что россияне каждую ночь совершают атаки по одному и тому же маршруту.
Во время ночного наблюдения они обнаружили вражескую группу из пяти человек с помощью разведывательного дрона с тепловизионным прибором.
Бойцы открыли по захватчикам огонь из миномета. В результате огневого поражения трое военных оккупационных войск уничтожены, еще двое – ранены.
Больше о ситуации на фронте
- Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 14 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
- Всего за сутки зафиксировано 94 боевых столкновений. Несмотря на попытки врага штурмовать наши позиции, защитники дают отпор врагу, тот несет потери.
- К слову, по состоянию на 15 января, по данным Генштаба, потери российской армии с начала вторжения составили более 370 тысяч. Только за последние сутки ликвидировано 980 оккупантов.