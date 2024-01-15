Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация по всем направлениям фронта
Обстановка в армии врага
В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Российские военные все чаще отказываются гибнуть за бессмысленные цели своего диктатора, поэтому командование врага решило прибегнуть к эксперименту по дополнительным видам стимулирования, искажающим ощущение реальности и ведущим к гибели, – говорится в возведении Генштаба.
Отмечают, что личному составу 108 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии систематически выдают наркотические и психотропные вещества, которые приводят к эйфории и притупляют боль. Это делают для того, чтобы оккупанты соглашались на мясные штурмы.
Удары ВСУ
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и 2 состава боеприпасов противника.