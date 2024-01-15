О ситуации на поле боя сообщил Генштаб ВСУ в утреннем своде. Как изменилась карта боевых действий на 15 января, анализирует 24 Канал.

Смотрите также Россия хочет начать новое наступление в ближайшие недели: в ISW проанализировали, возможны ли прорывы

Удары россиян

Российская армия нанесла 7 ракетных и 60 авиационных ударов, совершили 64 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под авиационным ударом были: Ольховатка, Волчанск Харьковской области; Белогоровка, Песчаное, Серебрянское лесничество Луганской области; Колодцы, Веселое, Богдановка, Авдеевка, Новомихайловка, Владимировка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация по всем направлениям фронта

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениям враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, ведет активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении защитники отбили 3 атаки противника в районах Синковки и Петропавловки Харьковской области. Ситуация возле Купянска: карта

На Лиманском направлении наши воины отразили 14 атак врага возле Макеевки, Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 5 атак оккупантов вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Клещиевка на карте:

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага, потому что оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Захватчики несут значительные потери. Силы обороны отразили 11 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 14 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области. Ситуация возле Авдеевки: карта

На Марьинском направлении ВСУ сдерживают врага неподалеку от Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где защитники отбили 16 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 10 атак врага у Красного, к западу от Вербового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты продолжают пытаться выбить наши подразделения с позиций. За сутки россияне совершили 7 штурмовых действий на позиции украинских защитников, не принесших врагу результатов.

Обстановка в армии врага

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Российские военные все чаще отказываются гибнуть за бессмысленные цели своего диктатора, поэтому командование врага решило прибегнуть к эксперименту по дополнительным видам стимулирования, искажающим ощущение реальности и ведущим к гибели, – говорится в возведении Генштаба.

Отмечают, что личному составу 108 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии систематически выдают наркотические и психотропные вещества, которые приводят к эйфории и притупляют боль. Это делают для того, чтобы оккупанты соглашались на мясные штурмы.

Удары ВСУ