О ситуации на поле боя сообщил Генштаб ВСУ в утреннем своде. Как изменилась карта боевых действий на 15 января, анализирует 24 Канал.

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Удары россиян

Российская армия нанесла 7 ракетных и 60 авиационных ударов, совершили 64 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

  • Под авиационным ударом были: Ольховатка, Волчанск Харьковской области; Белогоровка, Песчаное, Серебрянское лесничество Луганской области; Колодцы, Веселое, Богдановка, Авдеевка, Новомихайловка, Владимировка Донецкой области.
  • Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация по всем направлениям фронта

Обстановка в армии врага

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Российские военные все чаще отказываются гибнуть за бессмысленные цели своего диктатора, поэтому командование врага решило прибегнуть к эксперименту по дополнительным видам стимулирования, искажающим ощущение реальности и ведущим к гибели, – говорится в возведении Генштаба.

Отмечают, что личному составу 108 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии систематически выдают наркотические и психотропные вещества, которые приводят к эйфории и притупляют боль. Это делают для того, чтобы оккупанты соглашались на мясные штурмы.

Удары ВСУ

  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
  • Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и 2 состава боеприпасов противника.