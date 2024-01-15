Російська армія завдала 7 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснили 64 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.
Під авіаційним ударом були: Вільхуватка, Вовчанськ Харківської області; Білогорівка, Піщане, Серебрянське лісництва Луганської області; Колодязі, Веселе, Богданівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Володимирівка Донецької області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Ситуація на усіх напрямках фронту
Обстановка у війську ворога
Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.
Російські військові все частіше відмовляються гинути за безглузді цілі свого диктатора, тому командування ворога вирішило вдатися до експерименту з додаткових видів стимулювання, що спотворює відчуття реальності і веде до загибелі, – ідеться у зведенні Генштабу.
Зазначають, що особовому складу 108 десантно-штурмового полку 7 десантно-штурмової дивізії систематично видають наркотичні та психотропні речовини, які призводять до ейфорії та притуплюють біль. Це роблять для того, аби окупанти погоджувалися на м'ясні штурми.
Удари ЗСУ
Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та 2 склади боєприпасів противника.