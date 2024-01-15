Про ситуацію на полі бою повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Як змінилась карта бойових дій станом на 15 січня, аналізує 24 Канал.

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Удари росіян

Російська армія завдала 7 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснили 64 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

  • Під авіаційним ударом були: Вільхуватка, Вовчанськ Харківської області; Білогорівка, Піщане, Серебрянське лісництва Луганської області; Колодязі, Веселе, Богданівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Володимирівка Донецької області.
  • Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на усіх напрямках фронту

Обстановка у війську ворога

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Російські військові все частіше відмовляються гинути за безглузді цілі свого диктатора, тому командування ворога вирішило вдатися до експерименту з додаткових видів стимулювання, що спотворює відчуття реальності і веде до загибелі, – ідеться у зведенні Генштабу.

Зазначають, що особовому складу 108 десантно-штурмового полку 7 десантно-штурмової дивізії систематично видають наркотичні та психотропні речовини, які призводять до ейфорії та притуплюють біль. Це роблять для того, аби окупанти погоджувалися на м'ясні штурми.

Удари ЗСУ

  • Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
  • Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та 2 склади боєприпасів противника.