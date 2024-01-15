Про ситуацію на полі бою повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Як змінилась карта бойових дій станом на 15 січня, аналізує 24 Канал.

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Удари росіян

Російська армія завдала 7 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснили 64 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під авіаційним ударом були: Вільхуватка, Вовчанськ Харківської області; Білогорівка, Піщане, Серебрянське лісництва Луганської області; Колодязі, Веселе, Богданівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Володимирівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на усіх напрямках фронту

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без істотних змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, веде активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Бєлгородській області.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Куп'янському напрямку захисники відбили 3 атаки противника в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області. Ситуація біля Куп'янська: карта

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 14 атак ворога біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та Верхньокам'янського Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 5 атак окупантів поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Кліщіївка на карті:

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, бо окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку. Загарбники зазнають значних втрат. Сили оборони відбили 11 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Ситуація біля Авдіївки: карта

На Мар'їнському напрямку ЗСУ стримують ворога неподалік Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де захисники відбили 16 атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога біля Червоного, на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть заходи щодо розширення плацдарму. Попри значні втрати, окупанти продовжують намагання вибити наші підрозділи із позицій. За добу росіяни здійснили 7 штурмових дій на позиції українських захисників, які не принесли ворогу результатів.

Обстановка у війську ворога

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Російські військові все частіше відмовляються гинути за безглузді цілі свого диктатора, тому командування ворога вирішило вдатися до експерименту з додаткових видів стимулювання, що спотворює відчуття реальності і веде до загибелі, – ідеться у зведенні Генштабу.

Зазначають, що особовому складу 108 десантно-штурмового полку 7 десантно-штурмової дивізії систематично видають наркотичні та психотропні речовини, які призводять до ейфорії та притуплюють біль. Це роблять для того, аби окупанти погоджувалися на м'ясні штурми.

Удари ЗСУ