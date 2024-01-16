Протягом 692-ї доби війни відбулося 94 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали 1 ракетний та 68 авіаційних ударів, а також 78 обстрілів з РСЗВ, внаслідок чого є загиблі серед цивільного населення. Який вигляд має лінія фронту, дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу.

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Де найгостріша ситуація

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Відносно спокійні ділянки

Втрати російських окупантів

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують окупантів вздовж всієї лінії фронту.

  • Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по одному ЗРК.
  • Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, 8 артилерійських засобів, 1 засіб ППО та 2 радіолокаційні станції.
  • Було ліквідовано 1 100 представників особового складу противника. Загалом від початку повномасштабного вторгнення – 372 090 одиниць.
  • Додамо, що 14 січня Збройні Сили також знищили над Азовським морем російський літак А-50. Аналітики ISW розібрали брехня ворога стосовно цього.