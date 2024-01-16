В течение 692-х суток войны произошло 94 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный и 68 авиационных ударов, а также 78 обстрелов с РСЗО, в результате чего погибли среди гражданского населения. Как выглядит линия фронта, узнавайте в материале 24 Канала.

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Где острейшая ситуация

Силы обороны сдерживают врага в районе Лимана: смотрите на карте

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Относительно спокойные участки

Потери российских оккупантов

Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают оккупантов вдоль всей линии фронта.

  • В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по одному ЗРК.
  • Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, 8 артиллерийских средств, 1 средство ПВО и 2 радиолокационные станции.
  • Было ликвидировано 1 100 представителей личного состава противника. Всего с начала полномасштабного вторжения – 372 090 единиц.
  • Добавим, что 14 января Вооруженные Силы уничтожили над Азовским морем российский самолет А-50. Аналитики ISW разобрали ложь врага по этому поводу.