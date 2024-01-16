В течение 692-х суток войны произошло 94 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный и 68 авиационных ударов, а также 78 обстрелов с РСЗО, в результате чего погибли среди гражданского населения. Как выглядит линия фронта, узнавайте в материале
24 Канала.
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Стоит десятки миллионов и очень ценен для России: что известно об Ил-22, подведенном Украиной Где острейшая ситуация Купянское направление. В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" украинские военные отбили 2 атаки оккупантов возле Синьковки, что в Харьковской области. Лиманское направление. Наши военные отразили 13 атак врага вблизи Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 19 – в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Григорьевки, Верхнекаменского, Веселого Донецкой области. Силы обороны сдерживают врага в районе Лимана: смотрите на карте Бахмутское направление. Наши воины отразили 7 атак противника неподалеку от Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Авдеевское направление. В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" защитники продолжают сдерживать противника, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Воины стойко держат защиту, нанося захватчикам значительные потери. За сутки было отбито 18 атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак – у Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Враг все еще стремится оцепить Авдеевку на Донетчине: смотрите на карте от DeepState Марьинское направление. Наши защитники продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 12 атак. Запорожское направление. Силы обороны отразили 3 атаки противника западнее Вербового и Работиного в Запорожской области. Херсонское направление. В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" наши воины продолжают расширение плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил один безуспешный штурм позиций. Относительно спокойные участки Волынское и Полесское направления. В зоне ответственности ОСГВ "Север" оперативная ситуация остается без существенных изменений. Северское и Слобожанское направления. Враг сохраняет присутствие в приграничных районах. Россияне проводят активную диверсионную деятельность, чтобы изменить фокус внимания для ВСУ. Также оккупанты наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. Шахтерское направление. Противник наступательных действий не совершал на этом участке фронта. Потери российских оккупантов
Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают оккупантов вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по одному ЗРК. Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, 8 артиллерийских средств, 1 средство ПВО и 2 радиолокационные станции. Было ликвидировано 1 100 представителей личного состава противника. Всего с начала полномасштабного вторжения – 372 090 единиц. Добавим, что 14 января Вооруженные Силы уничтожили над Азовским морем российский самолет А-50. Аналитики ISW разобрали ложь врага по этому поводу.