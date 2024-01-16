Аналитики американского Института изучения войны отметили, что российское информационное пространство в большинстве своем отрицало то, что ВСУ нанесли удар по самолету А-50. Российская пропаганда странным образом утверждала, что самолет был уничтожен "дружественным огнем российской ПВО".
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В ISW проанализировали реакцию России на ущерб А-50
А-50 используется для координации действий российской авиации и, возможно, противовоздушной обороны, и утверждение о том, что российские ПВО сбили А-50, было бы катастрофическим провалом со стороны российских сил, если бы это было правдой,
– рассказали в ISW.
Аналитики отметили, что российский источник, специализирующийся на авиации России, обвинил российских командиров, не имеющих должного опыта, необходимого для их должностей. Правда, нынешний командующий воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Афзалов имеет большой опыт работы в российской противовоздушной обороне.
"Независимо от того, создает ли его отсутствие опыта пилота какие-либо проблемы для российских воздушных операций, что вызывает сомнения, его опыт работы в сфере противовоздушной обороны должен быть соответствующим для того, чтобы российские войска не сбивали собственные самолеты воздушного управления", – заверили в ISW.
Также аналитики американского Института изучения войны заметили, что российский инсайдерский источник, утверждающий, что является сотрудником неустановленной российской службы безопасности, заявляет, что неустановленные российские актеры создали "утку" о том, как российские войска сбили А-50, чтобы заверить российских пилотов, что миссии над Черным и Азовским морями все еще безопасны, и причиной инцидента стала человеческая ошибка.
Непонятно, почему российским лётчикам должно быть удобнее мнение о том, что их наземные ПВО настолько некомпетентны. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что не владеет информацией о сбитом самолете, и рекомендовал журналистам уточнять информацию по этому поводу в минобороны России,
– вспомнили в ISW.
В свою очередь минобороны России до сих пор молчит об инциденте.
Что известно о российском самолете А-50 / Инфографика 24 Канала
Кратко об ущербе ВСУ вражеского А-50
- Вооруженные Силы Украины вечером 14 января сбили над Азовским морем российский самолет А-50. Источники 24 Канала отмечали, что его бортовой номер был RF-50601.
- Кроме того, наши военные сумели подбить двигатели самолета Ил-22. Впоследствии появилась запись, согласно которой Ил-22 просил об экстренной посадке в Анапе.
- Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что самолет таки приземлился, однако он уже не подлежит восстановлению – сам самолет горел, и среди экипажа ранены. Игнат сказал, что надеется, что там были и "200-е".
- Издание Forbes написало, что стоимость базовой версии А-50 составляет 330 миллионов долларов, модернизированной – около 500 миллионов долларов США. То есть, в случае уничтожения самолета – это самая дорогая потеря России после крейсера "Москва" (750 миллионов долларов).