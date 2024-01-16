Только за последние сутки оккупанты потеряли на войне в Украине 1100 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года – 372 090 солдат.
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Какие потери понес враг
- личного состава – ориентировочно 372 090 (+1110);
- танков – 6113 (+24);
- боевых бронированных машин – 11 358 (+36);
- артиллерийских систем – 8801 (+30);
- РСЗО – 961 (+3);
- средства ПВО – 653 (+3);
- самолетов – 331 (+2);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6877 (+12);
- крылатые ракеты – 1816 (+1);
- корабли/катера – 23 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 731 (+33);
- специальная техника – 1365 (+9).
Потери врага 16 января 2024 года
ВСУ уничтожили российский А-50: основное
- Вечером 14 января ВСУ уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, используемый россиянами для патрулирования над Азовским морем, чтобы эффективно отслеживать воздушные средства.
- Оккупанты самоуверенно говорили, что якобы их А-50 может наблюдать почти за всей территорией Украины. Очевидно, что не может.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил уничтожение самолета. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что это россиянам за атаку по многоэтажке в Днепре (ее годовщина была 14 января). В России вроде бы "не знают" об уничтожении А-50. Ведь Песков призвал обращаться в минобороны России, а там традиционно молчат.
- По данным журналистов, стоимость одного такого воздушного судна оценивают от 330 до 500 миллионов долларов в зависимости от уровня модернизации.
- В России таких самолетов было всего 9. После атаки Кирилл Буданов подтвердил, что осталось 8. Детальнее об этом – читайте здесь.