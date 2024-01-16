Только за последние сутки оккупанты потеряли на войне в Украине 1100 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года – 372 090 солдат.

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Какие потери понес враг

  • личного состава – ориентировочно 372 090 (+1110);
  • танков – 6113 (+24);
  • боевых бронированных машин – 11 358 (+36);
  • артиллерийских систем – 8801 (+30);
  • РСЗО – 961 (+3);
  • средства ПВО – 653 (+3);
  • самолетов – 331 (+2);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6877 (+12);
  • крылатые ракеты – 1816 (+1);
  • корабли/катера – 23 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11 731 (+33);
  • специальная техника – 1365 (+9).

Втрати росіян на війні в УкраїніПотери врага 16 января 2024 года

ВСУ уничтожили российский А-50: основное

  • Вечером 14 января ВСУ уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, используемый россиянами для патрулирования над Азовским морем, чтобы эффективно отслеживать воздушные средства.
  • Оккупанты самоуверенно говорили, что якобы их А-50 может наблюдать почти за всей территорией Украины. Очевидно, что не может.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил уничтожение самолета. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что это россиянам за атаку по многоэтажке в Днепре (ее годовщина была 14 января). В России вроде бы "не знают" об уничтожении А-50. Ведь Песков призвал обращаться в минобороны России, а там традиционно молчат.
  • По данным журналистов, стоимость одного такого воздушного судна оценивают от 330 до 500 миллионов долларов в зависимости от уровня модернизации.
  • В России таких самолетов было всего 9. После атаки Кирилл Буданов подтвердил, что осталось 8. Детальнее об этом – читайте здесь.