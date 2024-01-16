Однако потеря самолета А-50 не сильно повлияет на способность России обстреливать Украину. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует 24 Канал.
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Спикер объяснил, изменятся ли ракетные обстрелы после потери А-50
Игнат подчеркнул, что потеря россиянами самолета А-50 в определенной степени повлияет на обстрелы нашего государства. Однако он пояснил, что российским ракетам и дронам не нужен самолет ДРЛО, ведь их программируют еще на земле, и они летят по указанному маршруту, к указанным целям.
Здесь нет никаких иллюзий, что что-то изменится особенно (в ракетных обстрелах Украины россиянами – 24 Канал), но их (самолетов А-50 – 24 Канал) стало меньше,
– отметил Игнат.
Полковник также сказал, что самолет дальней радиолокационной слежки может только обнаруживать пуски ракет нашей противовоздушной обороны и таким образом давать информацию на свои командные пункты.
Игнат сказал насколько велика была потеря А-50 для россиян.
Спикер Воздушных сил отметил, что сейчас в России более 4 самолетов типа А-50, однако важным вопросом является то, насколько модернизированы и пригодны для использования эти воздушные суда оккупантов.
Я недавно видел сразу работу трех А-50 в сопровождении Ил-22. Поэтому в принципе нет проблем поднять самолет, чтобы он перелетел и через час уже был на месте,
– подчеркнул Игнат.
Он также рассказал, что если предположить, что в России было пять самолетов А-50, которые могли работать исправно, то уничтожение одного воздушного судна на 20 процентов лишило врага самолетов этого класса.
"Это очень серьезная потеря для России. Уже не говоря об приземлившемся Ил-22, но хвост этого самолета совершенно уже не пригоден к использованию", – подчеркнул полковник.
Игнат сказал, что на фото, распространенном в сети россиянами, сняли только хвост. Но есть информация, что Ил-22 лишь на двух двигателях прилетел, а также, что среди экипажа есть потери и "двухсотые", и что воздушное судно не будут использовать больше.
Буданов назвал точное число исправных самолетов А-50, имеющихся в России
- Начальник ГУР МО Кирилл Буданов сказал, сколько самолетов А-50, которые могут полноценно выполнять свои задачи, остались у россиян. По его словам, таким воздушным судам у оккупантов сейчас 8 единиц.
- В то же время, глава украинской разведки отметил, что такое уничтожение самолета, вероятно, повлияет на способность России вести круглосуточную оперативную деятельность и поддерживать связь в зоне боевых действий.
- До этого начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что после потери А-50 Россия может отложить на время удары по территории Украины, ведь воздушное судно было фактически "глазами" российской армии.