Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал конкретное число самолетов А-50, которые в настоящее время полноценно могут выполнять свои функции. Он также отметил, что уничтожение воздушного судна над Азовским морем повлияет на русскую армию.
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У россиян осталось не так много А-50
Буданов подчеркнул, что украинские военные сбили над Азовским морем самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, и в результате воздушное судно взорвалось. В то же время воздушный пункт управления Ил-22 был сильно поврежден, но, к сожалению, нам удалось совершить аварийную посадку в Анапе.
В хорошем состоянии находятся только восемь А-50,
– подчеркнул Буданов.
Кроме того, глава украинской разведки отметил, что такое уничтожение самолетов, вероятно, окажет влияние на способность России вести круглосуточную оперативную деятельность и поддерживать связь в зоне боевых действий.
Избиение А-50 стало большой потерей для России
- Журналисты Forbes подсчитали, что стоимость базовой версии А-50 составляет 330 миллионов долларов США, модернизированной – около 500 миллионов долларов США. Таким образом этот самолет стал второй наибольшей потерей русской армии после крейсера "Москва".
- Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что А-50 фактически был "глазами" россиян и помогал корректировать оккупантам свои ракетные обстрелы по Украине. Однако после потери воздушного судна Россия может отложить на время удары по территории нашего государства.
- В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что якобы не имеет информации о сбивании самолета А-50 над Азовским морем Он также отправил российских пропагандистов в министерство обороны по этому вопросу, таким образом переложив всю ответственность за комментарии на них.