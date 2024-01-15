Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал конкретное число самолетов А-50, которые в настоящее время полноценно могут выполнять свои функции. Он также отметил, что уничтожение воздушного судна над Азовским морем повлияет на русскую армию.

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У россиян осталось не так много А-50

Буданов подчеркнул, что украинские военные сбили над Азовским морем самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, и в результате воздушное судно взорвалось. В то же время воздушный пункт управления Ил-22 был сильно поврежден, но, к сожалению, нам удалось совершить аварийную посадку в Анапе.

В хорошем состоянии находятся только восемь А-50,

– подчеркнул Буданов.

Кроме того, глава украинской разведки отметил, что такое уничтожение самолетов, вероятно, окажет влияние на способность России вести круглосуточную оперативную деятельность и поддерживать связь в зоне боевых действий.

Избиение А-50 стало большой потерей для России