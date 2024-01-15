Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов назвав конкретне число літаків А-50, які наразі повноцінно можуть виконувати свої функції. Він також зазначив, що знищення повітряного судна над Азовським морем матиме вплив на російську армію.
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У росіян залишилось не так багато А-50
Буданов наголосив, що українські військові збили над Азовським морем літак далекого радіолокаційного виявлення А-50, і в результаті повітряне судно вибухнуло. Водночас повітряний пункт управління Іл-22 був сильно пошкоджений, але, на жаль для нас, йому вдалося здійснити аварійну посадку в Анапі.
У хорошому стані перебувають лише вісім А-50,
– підкреслив Буданов.
Крім того, глава української розвідки зауважив, що таке знищення літаків, ймовірно, вплине на здатність Росії вести цілодобову оперативну діяльність та підтримувати зв'язок у зоні бойових дій.
Збиття А-50 стало великою втратою для Росії
- Журналісти Forbes підрахували, що вартість базової версії А-50 становить 330 мільйонів доларів США, модернізованої − близько 500 мільйонів доларів США. Таким чином цей літак став другою найбільшою втратою російської армії після крейсера "Москва".
- Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що А-50 фактично був "очима" росіян і допомагав коригувати окупантам свої ракетні обстріли по України. Однак після втрати повітряного судна Росія може відкласти на певний час удари по території нашої держави.
- Водночас прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков стверджує, що буцімто не має інформації про збиття літака А-50 над Азовським морем. Він також відправив російських пропагандистів до міністерства оборони з цим питанням, таким чином переклавши всю відповідальність за коментарі на них.