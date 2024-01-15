Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков зазначив, що буцімто не має жодної інформації стосовно збиття А-50 та Іл-22 українською армією. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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У Кремлі не чули про збиття А-50 та Іл-22
Російські пропагандисти 15 січня спіймали прессекретаря Путіна Дмітрія Пєскова і вирішили спитати в нього, чи знає він щось про "літакопад" з А-50 та Іл-22 над Азовським морем. Він зазначив, що нічого не знає про збиття військових літаків.
Ні, інформації немає. Потім все-таки це тема, яка стосується ходу спеціальної воєнної операції,
– сказав прихвостень Кремля.
Крім того, він також послав російських пропагандистів уточнювати інформацію щодо пошкодження чи падіння військових літаків в міністерстві оборони Росії. Таким чином він переклав відповідальність за коментарі на російське військове керівництво.
Україна знищила А-50 і підбила Іл-22
- Українські ЗМІ ввечері 14 січня написали, що українські військові завдали ударів по двох російських повітряних суднах над Азовським морем. Це були російські військові літаки А-50 та Іл-22.
- Уже 15 січня командувач Повітряних сил Микола Олещук прокоментував збиття російських літаків, зазначивши, що "Це вам за Дніпро!", маючи на увазі відповідь на атаку міста того ж дня у 2023 році.
- Зрештою збиття літака А-50 підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він також повідомив, що наші захисники знищили повітряний пункт управління противника Іл-22.
- Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат припустив, що ворожий літак Іл-22 усе ж зміг дістатися до міста Анапа. Однак з огляду на знімки полковник сказав, що повітряне судно відновленню не підлягає і сказав, що Іл-22 – "живучий гад".