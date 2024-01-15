Раніше ніхто й ніколи не збивав літаки далекого радіолокаційного виявлення – однак все буває вперше. Найкращі меми щодо "отріцательного" зльоту російського А-50 – зібрав 24 Канал.
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Історії, які не можливо не вірити
Головнокомандувач Валерій Залужний 15 січня офіційно підтвердив знищення ворожого літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Також, ймовірно, літати більше не буде й Іл-22. У російських підводних об'єктів в українському морі раптово з'явився принаймні один сусід.
Російський А-50 вирушив на пошуки "Москви" / фото з соцмереж
Подейкують, що російські пілоти були чомусь невдоволенні збиттям бортів – пишуть, що вони протяжно і дуже довго кричали "х*хлииии". Однак як же це можливо? Якщо ж немає літака, то як можуть бути пілоти?
Російська "тоска" накрила пілотів А-50 й Іл-22 / фото "По факту"
Вартість одного літака А-50 сягає принаймні 330 мільйонів доларів, а Росія мала на озброєнні всього 9 таких бортів. І то – на папері. Як же так вийшло, що літак дальнього радіолокаційного виявлення відправився шукати підводні цілі, достеменно невідомо. Однак, припускають, що у поблизу Приазов'я з'явився "морський Patriot".
Patriot підкрався неочікувано, тікати було нікуди / фото RedditUkraine
Важливо, що екіпаж літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 складається з 15 – 16 осіб, з яких приблизно 10 операторів. Тобто вони бачили, що літати їм лишилося недовго. Однак зробити вони не могли нічого – він занадто неповороткий для того, щоб маневрувати.
Мініатюра – росіяни і підліт української ракети: дивіться відео
Варто додати, що ЗСУ справді здобули історичне досягнення, адже ніхто й ніколи в історії не збивав літак дальнього радіолокаційного виявлення. Саме ці літаки координували обстріли українських міст. Фактично, це великий літаючий радар, який бачить все як у небі, так і на землі.
Підбірка мемів про ліквідацію російського борта А-50: дивіться фото
Збиття російський бортів
- Ввечері 14 січня низька російських телеграм-каналів та ЗМІ почала поширювати інформацію, що в акваторії Азовського моря ЗСУ українські військові завдали ударів по двох російських повітряних суднах – тобто по А-50 та Іл-22.
- Вранці 15 січня командувач Повітряних сил Микола Олещук написав: "Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди". Додав, що поки без деталей. До свого поста він прикріпив багатообіцяючий смайлик А-50.
- Повідомляється, що А-50 заступив на чергування у районі Кирилівки близько 21:10 – 21:15. Його вдалося збити практично одразу. Він раптово зник з радарів та перестав відповідати на запити тактичної авіації.
- Згодом стало відомо, що Іл-22 був пошкоджений і просив про аварійну посадку в Анапі. Однак у Повітряних Силах наголосили, що "корито востановленію не подлежит". У мережі опублікували фото ймовірного борту, на якому видно численні пошкодження російського Іл-22.