У Повітряних силах припустили, що ворожий літак Іл-22 таки дістався до Анапи. Втім, російське "корито" відновленню не підлягає.

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"Реанімація не допоможе"

У соцмережах поширили фото підбитого Іл-22. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат відреагував на нього, зауваживши, що літак сильно пошкоджений, і ремонт йому вже не допоможе.

Російський літак підбили у Приазов'ї / Фото соцмережі

Схоже, Іл-22 таки дотягнув до Анапи. Живучий гад. Але, як бачите, корито "восстановлению не подлежит",

– йдеться у повідомленні військового.

Крім того, Ігнат зазначив, що літак горів, і серед екіпажу є поранені. Також речник ПС висловив сподівання на те, що серед окупантів можуть бути й 200-ті.

У Повітряних силах уточнили, що пріоритетною ціллю для українських сил був саме знищений А-50. Командний повітряний пункт Іл-22 виявився приємним бонусом.

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