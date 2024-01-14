Ввечері 15 січня почала надходити інформація про те, що над акваторією Азовського моря нашим військовим вдалося завдати ударів по двох російських повітряних суднах. Мовиться про А-50 та ІЛ-22. Попередньо, перший збили, а другий пошкодили і його екіпаж терміново попросив про посадку в Анапі.

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Мінус російський літак ДРЛВ

Після 22:00 мережею почала ширитися інформація, що ворог зазнав втрат в авіації. Моніторингові канали почали писати про те, що над Азовським морем наші військові успішно познайомили з морем А-50 – літак ДРЛВ. Трішки більше пощастило ІЛ-22. Як пишуть, у нього підбиті двигуни. Саме тому його екіпаж ще зміг запросити про посадку в Анапі.

Згодом з'явився буцімто запис, на якому можна почути, як пілот просить про посадку в Анапі. Також наголошує на медиках і пожежній машині.

Джерела "РБК-України" повідомили, що А-50 заступив на чергування у районі Кирилівки близько 21:10 – 21:15. І практично відразу його вдалося збити. Відтак, літак ДРЛВ зник з радарів і більше не відповідав на запити тактичної авіації. Кажуть, що пізніше пілот російського Су-30 виявив займання, а також падіння якогось повітряного судна. Джерела 24 Каналу кажуть, що бортовий номер А-50 був RF-50601.

Що стосується ІЛ-22М11 з бортовим номером 75106, то його пошкодили. Це повітряне судно здійснювало чергування у районі Стрілкового. Його наші військові підбили уздовж узбережжя Азовського моря. Це також сталося орієнтовно 21 години. Власне, екіпаж цього судна у записі, якщо він виявиться ідентичним, просив про посадку в Анапі, евакуацію та швидку і пожежну машину.

Вже о 23:30 моніторингові канали зауважили, що вперше за тривалий проміжок часу не спостерігається активність БРЛС "Джміль" в Азовському морі. Мовиться про авіаційну бортову радіолокаційну станцію.