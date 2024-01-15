Командувач Повітряних сил Микола Олещук написав, що окупанти поплатились "за Дніпро". Ймовірно, мовиться про знищення російського літака А-50 над Азовським морем.

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Поки деталі невідомі

Олещук не розкриває жодної інформації. Він запостив картинку, присвячену роковинам удару по багатоповерхівці у Дніпрі, у свій телеграм-канал.

Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди!

– написав командувач Повітряних сил.

Від дня, коли російська ракета влучила у під'їзд багатоповерхівки у Дніпрі, 14 січня минув рівно рік. Люди зібрались там, щоб вшанувати загиблих внаслідок російського обстрілу. Цей ракетний удар забрав життя 46 людей.

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