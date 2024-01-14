Рік тому російський ракетний удар забрав життя 46 людей, які жили у цій багатоповерхівці. До руїн будинку люди принесли портрети загиблих, іграшки та лампадки.
Дивіться також Росіяни досі мають перевагу в повітрі: є два шляхи, щоб розблокувати небо
Люди пригадують момент удару
Олена Гайворонська, мешканка цього будинку, якій вдалося вижити, пригадала, що торік 14 січня була вдома, у трикімнатній квартирі. Після оголошення повітряної тривоги її донька, онука та чоловік сховалися в коридорі. Вона ж продовжила говорити телефоном. Тоді в один момент у квартирі вилетіли усі вікна. Члени її сім'ї залишились неушкодженими, а жінка зазнала всього декількох порізів.
Почали швидко збиратися, і нас евакуювали. Повернулися ми лише в травні. Коли комісія визнала, що наш підʼїзд неаварійний, є мікротріщини, але жити можна,
– розповіла Олена.
За її словами, вони отримали компенсації за побиті двері, а вікна і лоджію їм зробили безоплатно. Ремонт довелося переробити повністю та позбутися багатьох речей, адже всі вони були у дрібних уламках скла.
У зруйнованих під’їздах у жінки були друзі та знайомі. Вона пригадує одну з них, Аллу Тимофіївну, яка пережила смерть чоловіка. Її тоді не стало. Онук та донька подруги Олени дивом вціліли, однак пережили сильне нервове потрясіння.
Ракета влучила у під'їзд багатоповерхівки 14 січня 2023 року
- Вдень 14 січня 2023 року заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив жахливі новини з Дніпра – російська ракета влучила в багатоквартирний будинок.
- За словами міського голови Бориса Філатова, завали у Дніпрі розбирали всю ніч проти 15 січня. На місці влучання був поганий зв'язок. У місті не було електроенергії. Рятувальники знімали кранами людей з вищих поверхів. Вони сигналізували ліхтарями та мобільними телефонами.
- Станом на 18 січня кількість постраждалих становила 80 людей. До медиків звернулася жінка, у якої діагностували контузію та забиття голови. Окрім того, станом на 18 січня у медзакладах перебувало 25 поранених. Серед них – 3 дітей.