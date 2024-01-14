Год назад российский ракетный удар унес жизни 46 человек, живших в этой многоэтажке. В руины дома люди принесли портреты погибших, игрушки и лампадки.

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Люди вспоминают момент удара

Елена Гайворонская, жительница этого дома, которой удалось выжить, вспомнила, что 14 января прошлого года была дома, в трехкомнатной квартире. После объявления воздушной тревоги ее дочь, внучка и мужчина скрылись в коридоре. Она продолжила говорить по телефону. Тогда в один момент в квартире вылетели все окна. Члены семьи остались невредимыми, а женщина получила всего несколько порезов.

Начали быстро собираться, и нас эвакуировали. Вернулись мы только в мае. Когда комиссия признала, что наш подъезд неаварийный, есть микротрещины, но жить можно,

– рассказала Елена.

По ее словам, они получили компенсации за избитую дверь, а окна и лоджию им сделали безвозмездно. Ремонт пришлось переделать полностью и избавиться от многих вещей, ведь все они были в мелких обломках стекла.

В разрушенных подъездах у женщины были друзья и знакомые. Она вспоминает одну из них, Аллу Тимофеевну, пережившую смерть мужчины. Ее тогда не стало. Внук и дочь подруги Елены чудом уцелели, однако пережили сильное нервное потрясение.

Ракета попала в подъезд многоэтажки 14 января 2023 года