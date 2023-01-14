Внаслідок обстрілу є жертви, ще десятки людей зазнали поранень. Все, що відомо про терористичну атаку окупантів по Дніпру читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Масована ракетна атака 14 січня: в яких областях немає світла

Ракета зруйнувала під'їзд багатоповерхівки

Близько 16:00 заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив жахливі новини з Дніпра – російська ракета влучила в багатоквартирний будинок.

Просто нелюди, немає як мінімум одного під'їзду, під завалами перебувають люди, які були вдома у святковий день. ДСНС і всі міські служби на місці,

– зазначив заступник очільника ОП.

Тимошенко додав, що він чудово знає будинок, в який прилетіло у Дніпрі, адже народився і проживав поруч.

"Знаю людей з цього району. Привітні та доброзичливі! Злість", – зазначив посадовець.

Він вже поспілкувався з міським головою Дніпра Борисом Філатовим, який виїхав на місце, де Росія влаштувала терор.

Дивіться фото з місця події / Фото з соцмереж, Кирила Тимошенка, ДСНС

За словами Філатова, завали у Дніпрі розбиратимуть всю ніч. На місці влучання – поганий зв'язок. Всі райони міста повністю знеструмлені та відключені від систем. Рятувальники знімають кранами людей з вищих поверхів. Вони сигналізують ліхтарями та мобільними телефонами.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"За даними слідства, вдень 14 січня в результаті ракетної атаки ворога на місто Дніпро відбулося влучання у 9 поверховий житловий будинок. Повністю зруйновано під'їзд будинку", – мовиться у повідомленні.

Прокурори, слідчі та експерти працюють на місці події, щоб зафіксувати черговий воєнний злочин Росії.

Росіяни вчинили теракт у Дніпрі: відео

Варто прочитати Перші хвилини після влучання: у мережі показали, як люди втікали з місця прильоту в Дніпрі

Кількість жертв росте

О 17:30 голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, російська атака на Дніпро забрала 2 життя. Поранень зазнали 27 людей, серед яких шестеро дітей.

Усі – у лікарні. Горіть у пеклі, російські недолюдки,

– наголосив Резніченко.

Вже через 10 хвилин під завалами знайшли ще 3 тіла – кількість жертв зросла до 5.

Окупанти влучили у житловий будинок у Дніпрі: дивіться відео

Тимошенко розповів, що станом на 17:50 вдалося врятувати з-під завалів 20 людей, серед яких 3 дитини. На рівні другого поверху спалахнула пожежа на площі 70 квадратних метрів. Також палають 15 автівок.

"Проводиться обстеження пошкоджених та вцілілих частин будинку. Всього до робіт залучено понад 230 осіб та 67 одиниць техніки. На місці події працюють психологи ДСНС та облаштовуються пункти обігріву. Організоване освітлення місця робіт", – додав посадовець.

На місці події присутні міський голова та начальник військової адміністрації Дніпропетровщини. О 18:28 Резніченко повідомив, що російська ракета поранила 7 дітей.

"Найменшому – три роки. Усі діти в лікарні. 9-річна дівчинка – тяжка. Загалом вже 39 поранених. 5 життів росіяни обірвали… Покарання за ці злочини – невідворотне", – наголосив голова ОВА.

Через годину кількість постраждалих знову зросла.

"Вже майже 60 поранених через влучання російської ракети у дніпровську багатоповерхівку. 12 з них – діти", – написав Резніченко.

Російська ракета зруйнувала під'їзд: відео

Актуально На Харківщині ворог атакував об'єкти інфраструктури: знеструмлена вся область

Президент показав наслідки атаки по Дніпру

Президент Володимир Зеленський відреагував на терористичний російський удар по житловому будинку в Дніпрі.

Вічна пам'ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло. Розбір завалів у Дніпрі триває. Усі служби працюють. Боремось за кожну людину, кожне життя,

– зазначив глава держави.

Він додав, що всіх причетних до цього терору обов'язково знайдуть.

"Усі понесуть відповідальність. Максимальну", – наголосив президент.

Дивіться відео наслідків ракетного удару по Дніпру:

Також на влучання ракети відреагували в Офісі Президента. Його керівник Андрій Єрмак назвав росіян терористами та запевнив, що вони повинні бути покарані.

Росіяни – терористи, які за все будуть покарані. Всі, без виключення,

– написав він.

Своєю чергою, його радник Михайло Подоляк заявив, що Росія навмисно, демонстративно та публічно атакує цивільні об'єкти України. Тому в нашої держави немає іншого вибору ніж перемогти. Для цього варто не зважати будь-які слова росіян. Адже, як кажуть у народі, щоб зрозуміти, чи росіянин бреше, треба подивитися, чи відкриває він рота. І під свою брехню вони "навмисне б'ють ракетою по багатоквартирному будинку, щоб кричати від радості".

Також Подоляк закликав перестати пропонувати для завершення війни:

різноманітні мирні плани,

турецькі столи переговорів,

обов'язкові гарантії Росії.

Не годуйте вбивць. Не заохочуйте негідників. Не породжуйте в них бажання вбивати ще більше. Краще зайвий раз помовчіть та демонструйте публічно абсолютне нерозуміння природи "російського зла". Робите лише гірше. Затягуєте війну. Заохочуєте наступні вбивства. Ще раз: убивці мають нести покарання, інакше це ніколи не закінчиться,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Розбір завалів триває: відео

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернуся до світової спільноти та закликав посилити санкції проти російських терористів. Також він підкреслив, що попри те, що Росія масованими атаками виснажує свої ракетні запаси, вона досі може виробляти нові.

Ми можемо і повинні вбити їхню ракетну промисловість і безпілотники масовим санкційним ударом! Я закликаю G7 та ЄС негайно запровадити відповідні санкції, запропоновані Україною,

– наголосив він.

На ракетний удар вже відреагувала пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона зазначила, що Росія продовжує нападати на міста та населення України. Тому Сполучені Штати надають першочергову підтримку українським експертам ППО та продовжують співпрацювати, щоб забезпечити все, що потрібно нашій державі на полі бою та по всій країні.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що загалом 14 січня ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет. Українським захисникам вдалося знищити з них 18 та 3 відповідно. Своєю чергою, над Дніпропетровщиною бійці з повітряного командування "Схід" збили 6 ворожих ракет.