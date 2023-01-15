Президент Володимир Зленський показав кадри з місця трагедії, під час рятувальної операції. Порятунок людей триває.
Увага Повітряні сили пояснили, чому не могли збити ракету, яка влучила по багатоповерхівці в Дніпрі
Станом на зараз врятовано 39 людей, з них 6 дітей. Загинули 25 людей, з них 1 дитина. Травмовано 73 людини, з них 13 дітей,
– повідомив Володимир Зеленський.
Наразі рятувальники продовжують пошук 43 людей – їх доля невідома.
ДСНС працює на місці трагедії в Дніпрі / Фото Павло Петров, Євгеній Завгородній, Євгеній Малолєтка
Рятувальні роботи тривають
Президент зазначив, що за попередньою інформацією, внаслідок удару зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.
На місці подій встановлено 4 намети ДСНС та 2 намети від волонтерів. Психологи надають допомогу постраждалим.
"Пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів тривають", – додав глава держави.
Удар по багатоповерхівці в Дніпрі: коротко
- 14 січня російські війська завдали ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі.
- У місті оголосили триденну жалобу. В Офісі Генпрокурора повідомили, що розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
- 15 січня розбір завалів триває, на місці трагедії залучили понад 550 осіб спеціалізованих служб, підрозділів ДСНС та комунальників, а також більше ніж 45 одиниць техніки.
- У Повітряних силах повідомили, що по Дніпру окупанти випустили ракету Х-22 (такою самою атакували ТЦ у Кременчуці).