Президент Володимир Зленський показав кадри з місця трагедії, під час рятувальної операції. Порятунок людей триває.

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Станом на зараз врятовано 39 людей, з них 6 дітей. Загинули 25 людей, з них 1 дитина. Травмовано 73 людини, з них 13 дітей,

– повідомив Володимир Зеленський.

Наразі рятувальники продовжують пошук 43 людей – їх доля невідома.

ДСНС працює на місці трагедії в Дніпрі / Фото Павло Петров, Євгеній Завгородній, Євгеній Малолєтка

Рятувальні роботи тривають

Президент зазначив, що за попередньою інформацією, внаслідок удару зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.

На місці подій встановлено 4 намети ДСНС та 2 намети від волонтерів. Психологи надають допомогу постраждалим.

"Пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів тривають", – додав глава держави.

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