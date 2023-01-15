Натомість російська пропаганда активно поширює дані про "збиття ракети". Ба більше, про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович, хоч потім й побідкався. Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 15 січня пояснив, чому слова російської пропаганди та Арестовича – неправдиві.

Зауважте Та сама ракета, якою били по торговому центру в Кременчуку, – Ігнат про удар по Дніпру

Що відомо про атаку в Дніпрі

Речник командування Повітряних сил ЗСУ заявив, що вже пів року про це говорить та постійно це повторює – ми не можемо збивати ракету Х-22.

Це ракета надзвукова. Швидкість – 4 тисячі кілометрів за годину в польоті. Ну немає в нас засобів, здатних перехопити ракету в повітрі,

– заявив Ігнат.

Додав, що і "ми не без гріха", адже в деяких інформаційних повідомленнях таки писали про "збиття" ракети, що й підхопила російська пропаганда. Найімовірніше, мовилось саме про заяву Арестовича.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ запевнив, що бувають моменти неточностей, адже інформація подається дуже швидко. Проте запевнив, що в офіційних джерелах дані подаються швидко та правдиво.

Які сили можуть збивати російські Х-22

Юрій Ігнат розповів, що ракета Х-22, створена ще в радянському союзі для того, щоб атакувати авіаносні групи в морі.

Є зброя і далеко ходити не потрібно – ми маємо позитивні сигнали від наших західних партнерів. Це комплекси Patriot PAC-3, які є протиракетними та можуть збивати й балістичні цілі, й Х-22,

– заявив Ігнат.

Окрім того, речник сказав, що є сигнал від партнерів з Італії. Мовиться про комплекс SAMP-T, який теж міг би посилити нашу протиповітряну оборону в боротьбі з балістикою та такими цілями як Х-22 та інші ракети, які наша ППО не може збивати.

Юрій Ігнат пояснив, що наразі українська протиповітряна оборона може збивати ракети "Калібр", Х-101, Х-555, Х-59.

Що цьому передувало