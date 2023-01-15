Натомість російська пропаганда активно поширює дані про "збиття ракети". Ба більше, про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович, хоч потім й побідкався. Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 15 січня пояснив, чому слова російської пропаганди та Арестовича – неправдиві.
Зауважте Та сама ракета, якою били по торговому центру в Кременчуку, – Ігнат про удар по Дніпру
Що відомо про атаку в Дніпрі
Речник командування Повітряних сил ЗСУ заявив, що вже пів року про це говорить та постійно це повторює – ми не можемо збивати ракету Х-22.
Це ракета надзвукова. Швидкість – 4 тисячі кілометрів за годину в польоті. Ну немає в нас засобів, здатних перехопити ракету в повітрі,
– заявив Ігнат.
Додав, що і "ми не без гріха", адже в деяких інформаційних повідомленнях таки писали про "збиття" ракети, що й підхопила російська пропаганда. Найімовірніше, мовилось саме про заяву Арестовича.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ запевнив, що бувають моменти неточностей, адже інформація подається дуже швидко. Проте запевнив, що в офіційних джерелах дані подаються швидко та правдиво.
Які сили можуть збивати російські Х-22
Юрій Ігнат розповів, що ракета Х-22, створена ще в радянському союзі для того, щоб атакувати авіаносні групи в морі.
Є зброя і далеко ходити не потрібно – ми маємо позитивні сигнали від наших західних партнерів. Це комплекси Patriot PAC-3, які є протиракетними та можуть збивати й балістичні цілі, й Х-22,
– заявив Ігнат.
Окрім того, речник сказав, що є сигнал від партнерів з Італії. Мовиться про комплекс SAMP-T, який теж міг би посилити нашу протиповітряну оборону в боротьбі з балістикою та такими цілями як Х-22 та інші ракети, які наша ППО не може збивати.
Юрій Ігнат пояснив, що наразі українська протиповітряна оборона може збивати ракети "Калібр", Х-101, Х-555, Х-59.
Що цьому передувало
- 14 січня Росія вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі. Кремль запустив ту ж ракету, якою декілька місяців тому бив по торговому центру в Кременчуку. Відомо, що Х-22 має бойову частину – 950 кілограмів та може оснащуватись ядерною боєголовкою. Наразі Україна не може її збити.
- Після атаки по Дніпру радник Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив, що нібито цю російську ракету "збила" наша ППО. Мовляв, "ракета вибухнула, коли впала".
- У відповідь на це командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що одна із ракет Х-22, випущена з району Курської області близько 15:30 14 січня, влучила в багатоповерхівку у Дніпрі по вулиці Набережна Перемоги.
- Повітряні сили ЗСУ не мають жодних сумнівів, що Росія вдарила саме ракетою Х-22. Адже наші радіолокаційні засоби виявили приблизне місце запуску, висоту, швидкість польоту.
- Ба більше, додали, що у ЗСУ немає засобів, які можуть збивати ці типи ракет. З 24 лютого 2022 року Москва запустила по Україні вже понад 210 ракет цього типу. Жодну – не збили наші засоби протиповітряної оборони.