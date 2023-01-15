В обід 14 січня російські військові здійснили першу у новому році масовану ракетну атаку. Одна з випущених ракет влучила у багатоповерховий будинок у Дніпрі.

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У Повітряних силах спростували заяву Арестовича

Як зазначили у Повітряних силах, окупанти підняли 5 бомбардувальників Ту-22м3, з яких випустили 5 ракет Х-22. Відомо, що пуски здійснювалися з Курської області, а також акваторії Азовського моря.

Оскільки пізно ввечері Арестович своєю заявою вирішив буквально підіграти ворогові, Повітряним силам довелося ледь не здійснити реконструкцію ракетного удару.

Так, у відомстві зазначили, що одну з ракет ворог випустив з району Курської області близько 15:30 14 січня. Вона і влучила у багатоповерхівку, розташовану за адресою вулиця Набережна Перемоги, що у Дніпрі.

У Повітряних силах підкреслили, що радіолокаційні засоби визначили:

приблизне місце запуску;

висоту та швидкість польоту.

Жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22 – немає,

– зазначають у Повітряних силах.

Тож командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук закликав звертати увагу лише на офіційні заяви. Їх можуть робити представники Повітряних сил, Міністерства оборони, Генштабу, видів і родів Збройних Сил України. Водночас він попрохав перевіряти будь-які "гучні" повідомлення, які розлітаються мережею, адже зараз інформація – також зброя.