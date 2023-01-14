Наразі на місці працюють рятувальники, повідомляє 24 Канал. За словами міського голови Бориса Філатова, роботи триватимуть аж до ранку.

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Дівчину вдалося врятувати

Після терористичної атаки у Дніпрі 14 січня мережу сколихнуло фото з місця трагедії. На ньому можна побачити дівчину, яка застрягла у своїй вщент зруйнованій квартирі.

Фото, яке просто перевертає нутрощі. Дівчина сидить у своїй зруйнованій квартирі та чекає на допомогу. Це якийсь доволі високий поверх, "на око" – п'ятий,

– написала журналістка Христина Коціра.

На щастя, дівчину врятували. Невдовзі з'явилася світлина, як рятувальники спускали її вниз. Під пахвою постраждала тримала м'яку зелену іграшку. За інформацією Hromadske, дівчині всього 23 роки.

"У вересні вона втратила коханого на війні. Сьогодні вона втратила дім. Зараз її батьки перебувають під завалами, їхня доля невідома", – мовиться у повідомленні.

Дівчину зняли зі зруйнованої квартири / Фото Arsen Dzodzaiev / Hromadske

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