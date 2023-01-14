Наразі на місці працюють рятувальники, повідомляє 24 Канал. За словами міського голови Бориса Філатова, роботи триватимуть аж до ранку.
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Дівчину вдалося врятувати
Після терористичної атаки у Дніпрі 14 січня мережу сколихнуло фото з місця трагедії. На ньому можна побачити дівчину, яка застрягла у своїй вщент зруйнованій квартирі.
Фото, яке просто перевертає нутрощі. Дівчина сидить у своїй зруйнованій квартирі та чекає на допомогу. Це якийсь доволі високий поверх, "на око" – п'ятий,
– написала журналістка Христина Коціра.
На щастя, дівчину врятували. Невдовзі з'явилася світлина, як рятувальники спускали її вниз. Під пахвою постраждала тримала м'яку зелену іграшку. За інформацією Hromadske, дівчині всього 23 роки.
"У вересні вона втратила коханого на війні. Сьогодні вона втратила дім. Зараз її батьки перебувають під завалами, їхня доля невідома", – мовиться у повідомленні.
Дівчину зняли зі зруйнованої квартири / Фото Arsen Dzodzaiev / Hromadske
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Коротко про російський удар по Дніпру
- Заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко приблизно о 16:00 розповів, що ворожа ракета влучила в багатоповерхівку в Дніпрі. 2 під'їзди просто впали, поховавши людей під завалами.
- На місце події виїхали рятувальники та медики, а також міський голова Борис Філатов і очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Мер зазначив, що на місці влучання – поганий зв'язок. Всі райони – повністю знеструмлені та від'єднані від систем.
- В Офісі Генпрокурора повідомили, що розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
- Станом на 23:00 відомо, що рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів 37 мешканців, серед яких 6 дітей.
- На жаль, загинули 12 людей, зокрема 1 дитина. Поранень зазнали ще 64 особи, з яких 14 – діти. Постраждалих госпіталізували. Деякі з них перебувають у важкому стані.
- Рятувальники продовжують працювати на місці обстрілу, тож кількість жертв та травмованих, ймовірно, може зрости.
- Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав росіян терористами. Він запевнив, що винні повинні бути покарані. На цьому наголосив і сам глава держави Володимир Зеленський.