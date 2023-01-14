Ім'я одного з винуватців трагедії озвучив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Також він оприлюднив фото окупанта.

До теми Терористичний російський удар по багатоповерхівці у Дніпрі: все, що відомо про ворожу атаку

Хто відповідальний за ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі

Братчук розповів, що відповідальним за удар по багатоповерхівці в Дніпрі є Алєг Тімошин – командир 52-го "гвардейского тяжелого бомбардирочного авиационного полка".

Його полк сьогодні вдарив по будинку у Дніпрі. Він же віддавав наказ ударити по ТЦ в Кременчуці в червні минулого року. Ходи й бійся, гн*да,

– написав речник.

Він додав, що по багатоповерхівці росіяни вдарили ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі. Запуски відбувалися в районі Курська та Азовського моря.

"Загалом було 5 пусків цих ракет. Така ракета влучила кілька місяців тому по торговому центру в Кременчуку", – зауважив Братчук.



Алєг Тімошин віддав наказ випустити ракету по будинку в Дніпрі / Фото з телеграму Сергія Братчука

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