Про це розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. На місці працюють усі екстрені служби.
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Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі
Тимошенко повідомив жахливі новини з Дніпра – російська ракета влучила в багатоквартирний будинок.
Просто нелюди, немає як мінімум одного під'їзду, під завалами перебувають люди, які були дома у святковий день. ДСНС і всі міські служби на місці,
– зазначив заступник очільника ОП.