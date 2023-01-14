Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що росіяни запустили ракети з Півдня. Жителів області просять перебувати в укриттях, оскільки є загроза ракетного удару.

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В області чули вибухи

Згодом, місцеві жителі повідомили, що чули звуки вибухів. Можливо, це була робота ППО.

Борзов нагадав, що ворог використовує кілька хвиль ракетних атак. Перша – для виявлення засобів ППО. Тому він закликав мешканців не ігнорувати тривогу та не публікувати роботу нашої протиповітряної оборони.

Крім того, очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко застеріг, що деякі ракети наближаються до меж Житомирської області.

Росіяни зранку атакували Київ

Під час тривоги вранці 14 січня Росія атакувала Київ та Київську область. Віталій Кличко повідомив, що уламки ракети впали у Голосіївському районі Києва. Там спалахнула пожежа, яку вдалося оперативно погасити.

На щастя, загиблих та постраждалих не було. Окрім того, у Київській області ворог влучив у житлові будинки.

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На Миколаївщині працює ППО. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім. "ППО відкрили рахунок", – зазначив він.

Також про роботу ППО на території Одеського району повідомили в місцевій ОВА.

Про загрозу ракетного удару у Львівській області написав голова ОВА Козицький.

На Дніпропетровщині та Хмельниччині успішно спрацювала ППО. Проте зафіксували влучання ракети у житловий будинок у Дніпрі. Під завалами опинились люди.

На Харківщині росіяни влучили в об'єкт критичної інфраструктури, тому в області ввели аварійні відключення світла.

Зверніть увагу! Станом на 15:00 Росія вивела у Чорне море 5 ракетоносіїв із загальним залпом 36 калібрів. По всій Україні лунає повітряна тривога, людей закликають не ігнорувати правила безпеки та перебувати в укриттях.