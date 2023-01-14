Глава винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что россияне запустили ракеты с Юга. Жителей области просят находиться в укрытиях, поскольку есть угроза ракетного удара.

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В области слышали взрывы

Впоследствии местные жители сообщили, что слышали звуки взрывов. Возможно, это была работа ПВО.

Борзов напомнил, что враг использует несколько волн ракетных атак. Первая – для выявления средств ПВО. Поэтому он призвал жителей не игнорировать тревогу и публиковать работу нашей противовоздушной обороны.

Кроме того, глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко предостерег, что некоторые ракеты приближаются к границам Житомирской области.

Россияне с утра атаковали Киев

Во время тревоги утром 14 января Россия атаковала Киев и Киевскую область. Виталий Кличко сообщил, что обломки ракеты упали в Голосеевском районе Киева. Там загорелся пожар, который удалось оперативно погасить.

К счастью, погибших и пострадавших не было. Кроме того, в Киевской области враг попал в жилые дома.

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В Николаевской области работает ПВО. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким. "ПВО открыли счет", – отметил он.

Также о работе ПВО на территории Одесского района сообщили в местном ОВД.

Об угрозе ракетного удара во Львовской области написал глава ОВА Козицкий.

На Днепропетровщине и Хмельнитчине успешно сработало ПВО.

Обратите внимание! По состоянию на 15:00, Россия вывела в Черное море 5 ракетоносителей с общим залпом 36 калибров. По всей Украине раздается воздушная тревога, людей призывают не игнорировать правила безопасности и находиться в укрытиях.