Речник спікера оперативного командування "Південь" Владислав Назаров попередив, що ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі ще один надводний і один підводний ракетоносій. Згодом речник Одеської ОВА додав, що ворог вивів нові ракетоносії, тож їхня кількість зросла до 4.
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Загроза ракетного обстрілу
Наразі загальний залп "Калібрів" складає 28 ракет. Назаров закликає українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону розповів, що сьогодні можуть бути чергові ворожі ракетні атаки.
Він заявив, що "сьогодні можуть бути удари крилатими ракетами, з ранку по Києву били балістичними ракетами".
Ми знаємо, що є група стратегічних бомбардувальників, яка піднялася на території Росії. Вони виконують маневри. Все може обмежитися тренувальними польотами. Але загроза залишається. Ми бачимо, що тривалий час не було ракетних ударів ракетами Х-101 та Х-555. Маємо сьогодні удари балістичними ракетами. Очікуємо підтвердження від наземних служб, які ідентифікують уламки,
– сказав Ігнат.
Повітряні сили готові до чергової атаки росіян
- Росія зменшила частоту масованих ракетних ударів по Україні. Захисники готуються діяти у разі небезпеки з повітря.
- Юрій Ігнат заявив, що Повітряні сили готові до відбиття загроз. Це стосується і шахідів, і крилатих ракет. "Однак балістика поки не є для нас доступною для збиття, але очікуємо надходжень від наших західних партнерів", – зазначив Ігнат.
- За словами речника, наразі є позитивні сигнали не лише стосовно Patriot, а й SAMP-T. Він запевнив, що Повітряні сили готуються, щоб збивати якомога більше повітряних цілей.
Росія вивела кораблі з Новоросійська
- Британська розвідка повідомила, що 11 січня 2023 року група зі щонайменше 10 кораблів Чорноморського флоту Росії вийшла з Новоросійської військово-морської бази.
- Там зазначили, що з огляду на тип і кількість кораблів, що вийшли в море одночасно, ця активність, ймовірно, є розосередженням флоту у відповідь на конкретну загрозу Новоросійську, яку, на думку Росії, вона ідентифікувала.
- Також британські фахівці стверджують, що малоймовірно, що розгортання означає підготовку до незвичайних ударів крилатими ракетами морського базування.