Речник спікера оперативного командування "Південь" Владислав Назаров попередив, що ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі ще один надводний і один підводний ракетоносій. Згодом речник Одеської ОВА додав, що ворог вивів нові ракетоносії, тож їхня кількість зросла до 4.

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Загроза ракетного обстрілу

Наразі загальний залп "Калібрів" складає 28 ракет. Назаров закликає українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону розповів, що сьогодні можуть бути чергові ворожі ракетні атаки.

Він заявив, що "сьогодні можуть бути удари крилатими ракетами, з ранку по Києву били балістичними ракетами".

Ми знаємо, що є група стратегічних бомбардувальників, яка піднялася на території Росії. Вони виконують маневри. Все може обмежитися тренувальними польотами. Але загроза залишається. Ми бачимо, що тривалий час не було ракетних ударів ракетами Х-101 та Х-555. Маємо сьогодні удари балістичними ракетами. Очікуємо підтвердження від наземних служб, які ідентифікують уламки,

– сказав Ігнат.

Повітряні сили готові до чергової атаки росіян

Росія зменшила частоту масованих ракетних ударів по Україні. Захисники готуються діяти у разі небезпеки з повітря.

Юрій Ігнат заявив, що Повітряні сили готові до відбиття загроз. Це стосується і шахідів, і крилатих ракет. "Однак балістика поки не є для нас доступною для збиття, але очікуємо надходжень від наших західних партнерів", – зазначив Ігнат.

За словами речника, наразі є позитивні сигнали не лише стосовно Patriot, а й SAMP-T. Він запевнив, що Повітряні сили готуються, щоб збивати якомога більше повітряних цілей.

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