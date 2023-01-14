Спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров предупредил, что враг вывел на боевое дежурство в Черном море еще один надводный и один подводный ракетоноситель. Впоследствии представитель Одесской ОВА добавил, что враг вывел новые ракетоносители, поэтому их количество выросло до 4.

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Угроза ракетных обстрелов

Общий залп "Калибров" составляет 28 ракет. Назаров призывает украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона рассказал, что сегодня могут быть очередные вражеские ракетные атаки.

Он заявил, что "сегодня могут быть удары крылатыми ракетами, с утра по Киеву били баллистическими ракетами".

Мы знаем, что есть группа стратегических бомбардировщиков, поднявшаяся на территории России. Они выполняют маневры. Все может ограничиться тренировочными полётами. Но угроза остается. Мы видим, что длительное время не было ракетных ударов ракетами Х-101 и Х-555. Есть сегодня удары баллистическими ракетами. Ожидаем подтверждения от наземных служб, идентифицирующих обломки,

– сказал Игнат.

Воздушные силы готовы к очередной атаке россиян

Россия снизила частоту массированных ракетных ударов по Украине. Защитники готовятся действовать в случае опасности с воздуха.

Юрий Игнат заявил, что Воздушные силы готовы к отражению угроз. Это касается и "Шахидов", и крылатых ракет. "Однако баллистика пока не является для нас доступной для сбития, но ожидаем поступлений от наших западных партнеров", – отметил Игнат.

По словам спикера, сейчас есть положительные сигналы не только относительно Patriot, но и SAMP-T. Он заверил, что воздушные силы готовятся, чтобы сбивать как можно больше воздушных целей.

Россия вывела корабли из Новороссийска