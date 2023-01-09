Об этом в эфире национального телемарафона сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
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"Воздушные силы готовы к отражению угроз. Это касается и шахидов, и крылатых ракет. Понятно, что баллистика пока для нас не доступна для сбития, но ожидаем поступлений от наших западных партнеров", – отметил Игнат.
Украинцы осваивают новое оружие
По словам спикера, сейчас есть положительные сигналы не только относительно Patriot, но и SAMP-T. Он заверил, что Воздушные силы готовятся, чтобы сбивать как можно больше воздушных целей.
Patriot – это не первая техника для воздушных сил, которую осваивают наши специалисты. Делают это быстро и очень качественно, – сказал Игнат.
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